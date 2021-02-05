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Концептуальный смартфон Xiaomi получил загнутый со всех сторон экран (видео)

05.02.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi представила очередной концепт необычного смартфона. В этот раз компания пофантазировала на тему изогнутых дисплеев: если в серийных моделях экран заходит на боковые грани, то здесь он заползает еще и на верхнюю с нижней грани.

Разработчики отметили, что добились изгиба в 88 градусов, а всего в смартфоне использовано 46 уникальных патентов. Сам аппарат выполнен монолитным: у него нет ни одного разъема, а значит, предполагается заряжать только через беспроводные «подушки».

В показанном концепте на боковые грани вынесена панель состояния: уровень сигнала связи, заряд смартфона, активные приложения и модули. Это освобождает место в верхней области.

Неизвестно, доберется ли показанный концепт до серийной версии.

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Xiaomi представила очередной концепт необычного смартфона. В этот раз компания пофантазировала на тему изогнутых дисплеев: если в серийных моделях экран заходит на...
 
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