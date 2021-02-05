|
Поступили в продажу железнодорожные билеты до Москвы. Отрицательный ПЦР нужен! (обновлено)
Источник материала: Onliner
Как стало
Пассажирский поезд №2/1 из Минска будет ходить по четным датам, а обратно — по нечетным. На данный момент продажи уже открыты. Точные цены оказались ниже тех, что были заявлены. Билет до Москвы на 8 февраля (5 февраля обновлены цены):
В зависимости от коэффициента индексации цены будут меняться, например, на 20 февраля (предпраздничный день) стоимость будет на 20—80 рублей выше.
Стоимость билетов из Минска до Москвы на поезде Калининград-Москва будет дороже, зато быстрее, время в пути всего 8 часов 16 минут:
Для посадки необходим только паспорт, а маска и перчатки — рекомендация. На
Дополнено
Пятого февраля появилась информация, что для путешествия необходим документ (или копия) с подтверждением отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы.
Поезд скоростной, в 22:10 отправление из Минска, в 8:13 — прибытие в Москву.
Напомним, сейчас добраться из Минска в Россию можно самолетом и только в Москву. Самолеты «Белавиа» летают три раза в неделю в аэропорт Домодедово. Стоимость билетов на 5 февраля — 670,38 рубля в две стороны. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот», здесь цены начинаются с 529,63 рубля (без багажа). В обоих случаях необходим отрицательный результат ПЦР-теста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно вчера, железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет возобновлено по маршруту Минск — Москва и Москва — Калининград. Узнали, какие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)