ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поступили в продажу железнодорожные билеты до Москвы. Отрицательный ПЦР нужен! (обновлено)

05.02.2021 10:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как стало известно вчера, железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет возобновлено по маршруту Минск — Москва и Москва — Калининград. Узнали, какие будут цены на билеты, а также о противоэпидемических мерах.

Пассажирский поезд №2/1 из Минска будет ходить по четным датам, а обратно — по нечетным. На данный момент продажи уже открыты. Точные цены оказались ниже тех, что были заявлены. Билет до Москвы на 8 февраля (5 февраля обновлены цены):

  • плацкарт — 116,44 рубля;
  • купе — 214,84 рубля;
  • СВ — 431,4 рубля.

В зависимости от коэффициента индексации цены будут меняться, например, на 20 февраля (предпраздничный день) стоимость будет на 20—80 рублей выше.

Стоимость билетов из Минска до Москвы на поезде Калининград-Москва будет дороже, зато быстрее, время в пути всего 8 часов 16 минут:

  • плацкарт — 143,12 рубля;
  • купе — 286,67 рубля.

Для посадки необходим только паспорт, а маска и перчатки — рекомендация. На сайте РЖД сказано, что будут действовать противоэпидемические меры обоих государств.

Дополнено

Пятого февраля появилась информация, что для путешествия необходим документ (или копия) с подтверждением отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы.

Поезд скоростной, в 22:10 отправление из Минска, в 8:13 — прибытие в Москву.

Напомним, сейчас добраться из Минска в Россию можно самолетом и только в Москву. Самолеты «Белавиа» летают три раза в неделю в аэропорт Домодедово. Стоимость билетов на 5 февраля — 670,38 рубля в две стороны. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот», здесь цены начинаются с 529,63 рубля (без багажа). В обоих случаях необходим отрицательный результат ПЦР-теста.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно вчера, железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет возобновлено по маршруту Минск — Москва и Москва — Калининград. Узнали, какие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Только 4 знака зодиака смогут разбогатеть в феврале 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by