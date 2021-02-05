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Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП

05.02.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Было время, когда Nissan Pathfinder продавался в Беларуси. Модель с 2014 по 2016 год выпускали в России, и она была доступна на рынке ТС. Потом машину убрали из нашего региона, но рассекреченное сегодня ночью новое поколение вседорожника снова появится в РБ (американской сборки).

Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП

Модель сохранила платформу предшественника, хотя дизайн кузова Pathfinder'2022 был нарисован с нуля. Колесная база новинки составляет 2900 мм. В передней части доминирующую роль в облике играет хромированная окантовка массивной решетки радиатора. Даже в таком брутальном экстерьере дизайнеры смогли сохранить V-образную тематику, присущую в первую очередь компактным SUV Nissan.

Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП

Интересно выполнена LED-оптика. Автомобиль выглядит более серьезно, чем предыдущий Pathfinder, и чем-то даже напоминает Patrol. Габаритная длина автомобиля достигает 5004 мм, ширина — 1979 мм, а высота — 1778 мм. Машина стала немного короче предшественника за счет других бамперов.

Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП

В салоне все под стать современному кроссоверу: цифровая приборная панель (12,3 дюйма), мультимедийный «планшет» (минимум 8 дюймов), head-up-дисплей, основные ассистенты. У автомобиля может быть шести- либо семиместная компоновка. В опциях — два отдельных кресла на втором ряду вместо дивана.

Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП

Японцы решили убрать из линейки Nissan Pathfinder вариатор и установили вместо него 9-ступенчатый «автомат». 3,5-литровый V6 достался машине от уходящей модели. Мотор развивает 286 л. с. и приводит в движение переднюю ось. За доплату можно взять полный привод с подключаемыми задними колесами.

Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП
Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП
Nissan Pathfinder III, 2005 г.в., 200 000 км
серый, внедорожник, бензин 4 л, автоматическая, задний привод
21 091 р.
8000$ / 6666€
Nissan Pathfinder II, 2003 г.в., 305 000 км
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
11 073 р.
4200$ / 3500€
Nissan Pathfinder III, 2006 г.в., 220 110 км
черный, внедорожник, бензин 4 л, автоматическая, полный привод
24 519 р.
9300$ / 7749€
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Было время, когда Nissan Pathfinder продавался в Беларуси. Модель с 2014 по 2016 год выпускали в России, и она была доступна на рынке ТС. Потом машину убрали из нашего региона, но...
 
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