Представлен новый Nissan Pathfinder. Вместо вариатора теперь 9-АКП

Источник материала: Onliner

Было время, когда Nissan Pathfinder продавался в Беларуси. Модель с 2014 по 2016 год выпускали в России, и она была доступна на рынке ТС. Потом машину убрали из нашего региона, но рассекреченное сегодня ночью новое поколение вседорожника снова появится в РБ (американской сборки).





Модель сохранила платформу предшественника, хотя дизайн кузова Pathfinder'2022 был нарисован с нуля. Колесная база новинки составляет 2900 мм. В передней части доминирующую роль в облике играет хромированная окантовка массивной решетки радиатора. Даже в таком брутальном экстерьере дизайнеры смогли сохранить V-образную тематику, присущую в первую очередь компактным SUV Nissan.





Интересно выполнена LED-оптика. Автомобиль выглядит более серьезно, чем предыдущий Pathfinder, и чем-то даже напоминает Patrol. Габаритная длина автомобиля достигает 5004 мм, ширина — 1979 мм, а высота — 1778 мм. Машина стала немного короче предшественника за счет других бамперов.





В салоне все под стать современному кроссоверу: цифровая приборная панель (12,3 дюйма), мультимедийный «планшет» (минимум 8 дюймов), head-up-дисплей, основные ассистенты. У автомобиля может быть шести- либо семиместная компоновка. В опциях — два отдельных кресла на втором ряду вместо дивана.





Японцы решили убрать из линейки Nissan Pathfinder вариатор и установили вместо него 9-ступенчатый «автомат». 3,5-литровый V6 достался машине от уходящей модели. Мотор развивает 286 л. с. и приводит в движение переднюю ось. За доплату можно взять полный привод с подключаемыми задними колесами.







