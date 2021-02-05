Источник материала: UDF



Фото: Владимир Веленгурин

Лев Лещенко и Алла Абдалова на концерте. Фото: Youtube

«Со мной случилось это несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою самую большую проблему, беду. Я все время находилась в какой-то надежде, в достижении чего-то очень долго, лет, наверное, 10-12 посвятила этому... Эта печаль находится глубоко», - рассказывала супруга артиста.

Лев Лещенко с супругой Ириной Багудиной

«Мы думали, но у нас был пример приемных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», - поведал Лев Валерьянович в программе «Легенда» на RTVI.

«Я встретила его в вестибюле отеля. Я тогда была немножко не от мира сего, не обращала внимания на окружающий мир. И вдруг подруга мне говорит: ''Смотри, кто приехал!''. Показывает на Леву, а он стоит такой пухлый с растерянным взглядом», - вспомнила женщина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему у Льва Лещенко нет детей: певец раскрыл правду 79-летний артист даже думал об усыновлении.

1 февраля отметил свой 79-й день рождения. На днях он дал очень личное интервью, в котором согласился поговорить на довольно болезненную для него тему. Первой супругой Льва Валерьяновича была певица. Женщина очень хотела стать матерью, но Лещенко был против. Позже артистка узнала, что у нее могли бы родиться мальчик и близнецы.Второй брак звезды с Ириной Багудиной длится вот уже более 40 лет. Но и в этом союзе у Лещенко так и не родился ребенок. На этот раз свою роль сыграло здоровье его супруги. Ирина тяжело переживала, что не может забеременеть, и лишь со временем смирилась с этой ситуацией.Сам певец признался, что, поскольку в то время не было ЭКО и суррогатного материнства, они подумывали об усыновлении малыша, но не решились.Теперь же артист и его жена о наследниках уже не задумываются. Они понимают, что их время уже прошло. Кроме того, супруги не хотят уподобляться коллегам по цеху, решившим стать родителями на старости лет.Напомним, что Лев Лещенко познакомился со второй женой в Сочи. Там Ирина Павловна отдыхала с подругой.Она отметила, что Лещенко при первой встрече не особенно ее заинтересовал. Но уже вечером того же дня они снова встретились и узнали друг друга лучше, после чего между ними завязался роман. Певец не раз отмечал, что Ирина стала любовью всей его жизни.