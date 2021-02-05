Источник материала: UDF



Борис Грачевскии с женой

«Катя сидела на передаче, плакала… Убитая горем вдова! А как съемки закончились, сразу хвост распушила! Вот кого я не спрошу, о чем мне говорить, так это Катю!» — говорит Марианна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вдова Бориса Грачевского едва не устроила драку после съемок «Пусть говорят» Женщине не понравились откровения подруги режиссера Марианны Саид Шах.

Женщине не понравились откровения подруги режиссера, которая в беседе упомянула о существовании внебрачного сына37-летнего Максима.Но если в студии Екатерина не стала показывать, что ей неприятно упоминание о внебрачном ребенке супруга, то за кулисами безутешная вдова дала волю чувствам и чуть ли не с кулаками набросилась на Марианну.При поддержке неизвестного молодого человеказажала Марианну в углу, начала кричать и махать руками. Неизвестно, чем бы закончился конфликт между дамами, если бы на помощь Саид Шах не подоспели редакторы программы. Позже Марианна скажет, что у нее было ощущение, что ее сейчас побьют.Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января от опасного вируса в возрасте 72 лет. У него осталось пять детей, взрослые сын и дочь от первого брака, восьмилетняя дочь от второго брака, 9-месячный Филипп от Екатерины, и 37-летний внебрачный сын Максим, из-за которого и произошел конфликт.