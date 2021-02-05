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Вдова Бориса Грачевского едва не устроила драку после съемок «Пусть говорят»

05.02.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вдова Бориса Грачевского едва не устроила драку после съемок «Пусть говорят»
Борис Грачевскии с женой
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская едва не устроила драку после съемок программы «Пусть говорят».

Женщине не понравились откровения подруги режиссера Марианны Саид Шах, которая в беседе упомянула о существовании внебрачного сына Бориса Грачевского 37-летнего Максима.

Но если в студии Екатерина не стала показывать, что ей неприятно упоминание о внебрачном ребенке супруга, то за кулисами безутешная вдова дала волю чувствам и чуть ли не с кулаками набросилась на Марианну.

При поддержке неизвестного молодого человека Екатерина Белоцерковская зажала Марианну в углу, начала кричать и махать руками. Неизвестно, чем бы закончился конфликт между дамами, если бы на помощь Саид Шах не подоспели редакторы программы. Позже Марианна скажет, что у нее было ощущение, что ее сейчас побьют.

«Катя сидела на передаче, плакала… Убитая горем вдова! А как съемки закончились, сразу хвост распушила! Вот кого я не спрошу, о чем мне говорить, так это Катю!» — говорит Марианна.


Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января от опасного вируса в возрасте 72 лет. У него осталось пять детей, взрослые сын и дочь от первого брака, восьмилетняя дочь от второго брака, 9-месячный Филипп от Екатерины, и 37-летний внебрачный сын Максим, из-за которого и произошел конфликт.
 
 
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Женщине не понравились откровения подруги режиссера Марианны Саид Шах.
 
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