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Праздник 5 февраля: что запрещено делать в Агафьев, главные приметы

05.02.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 5 февраля: что запрещено делать в Агафьев, главные приметы
Коллаж: РБК-Украина
5 февраля 2020 года православные христиане вспоминают святого мученика Климента и Агафия. Оба они пострадали за веру в Христа. Священномученик Климент родился 258 году в галантийском городе Анкире в семье матери христианки, но отец его был язычником.

Когда Климент был маленький, он лишился отца, а на двенадцатом году жизни и матери. Мать перед кончиной предсказала ему мученическую смерть за веру во Христа. Климента усыновила благочестивая женщина София, которая воспитывала юношу и учила его вере в Бога. За добродетельную жизнь Климент был поставлен в чтеца, а позже в диакона, в 18 лет получил сан пресвитера, а в 20 лет рукоположен во епископа Анкирского. В период гонений на христиан на Климента донесли, и он вынужден был поплатиться за свою веру. Ему отсекли голову мечом и он умер во имя Христа.

5 февраля крестьяне отправлялись в амбары, проверить, много ли хлеба осталось до весны. Внимательно просматривали посевное зерно: «Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет».

Амбары приводили в порядок. Опустевшие закрома вычищали и выметали. При необходимости проводили ремонтные работы: латали стены и двери.

Главные приметы этого дня:


Если в этот день много снега – будет много хлеба.

Если в этот день солнце – будет ранняя весна.

Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.

Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.

Если в этот день много снега лежит на земле – год будет урожайным.

Сильный мороз – весна наступит рано.

Погода после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.

Что категорически нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя смотреть на падающие звезды. Это считается дурной приметой и сулит увидевшему человеку быструю смерть.

В этот день нельзя ссориться и ругаться.

Нельзя быть в неубранном доме.

Именины празднуют: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.
 
 
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Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.
 
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