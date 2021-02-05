Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 5 февраля: что запрещено делать в Агафьев, главные приметы Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.

Когда Климент был маленький, он лишился отца, а на двенадцатом году жизни и матери. Мать перед кончиной предсказала ему мученическую смерть за веру во Христа. Климента усыновила благочестивая женщина София, которая воспитывала юношу и учила его вере в Бога. За добродетельную жизнь Климент был поставлен в чтеца, а позже в диакона, в 18 лет получил сан пресвитера, а в 20 лет рукоположен во епископа Анкирского. В период гонений на христиан на Климента донесли, и он вынужден был поплатиться за свою веру. Ему отсекли голову мечом и он умер во имя Христа.5 февраля крестьяне отправлялись в амбары, проверить, много ли хлеба осталось до весны. Внимательно просматривали посевное зерно: «Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет».Амбары приводили в порядок. Опустевшие закрома вычищали и выметали. При необходимости проводили ремонтные работы: латали стены и двери.Если в этот день много снега – будет много хлеба.Если в этот день солнце – будет ранняя весна.Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.Если в этот день много снега лежит на земле – год будет урожайным.Сильный мороз – весна наступит рано.Погода после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.В этот день нельзя смотреть на падающие звезды. Это считается дурной приметой и сулит увидевшему человеку быструю смерть.В этот день нельзя ссориться и ругаться.Нельзя быть в неубранном доме.Именины празднуют: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.