Золотовалютные резервы Беларуси тают. Какой минус

Источник материала: Салiдарнасць

Нацбанк опубликовал предварительный данные за январь.

ЗВР Беларуси снизились на 265 млн долларов (на 3,5%) и на 1 февраля составили 7,203 млрд долларов (в эквиваленте).

Сообщается, что снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.