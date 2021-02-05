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Золотовалютные резервы Беларуси тают. Какой минус

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Нацбанк опубликовал предварительный данные за январь.

ЗВР Беларуси снизились на 265 млн долларов (на 3,5%) и на 1 февраля составили 7,203 млрд долларов (в эквиваленте).

Сообщается, что снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк опубликовал предварительный данные за январь.
 
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