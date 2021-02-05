Вернутся ли вкладчики в белорусские банки?

За прошлый год банковская система потеряла четверть срочных валютных вкладов населения и более 10% рублевых депозитов. Одна из задач, которую поставил на 2021 год Нацбанк, — восстановление ресурсной базы банков. Вернуться ли в банки вклады населения?





Спросом пользуются короткие депозиты

По итогам прошлого года срочные рублевые депозиты физлиц составили 4 млрд 532,6 млн рублей и уменьшились за 2020-й на 598,8 млн рублей, или на 11,7%. Срочные валютные депозиты физлиц на 1 января 2021 года составили 4 млрд 639,7 млн долларов и сократились за прошлый год на 1 млрд 576,6 млн долларов, или на 25,4%.

Учитывая, что из банковской системы в прошлом году ушел значительный объем депозитов, Национальный банк, по информации БелаПАН, поставил на 2021 году задачу заниматься восстановлением ресурсной базы.

Реально ли восстановить уровень сбережений, который был в докризисные времена в банковской системе, то есть в 2019 году? Сложились ли для этого необходимые условия?

Вот уже около пяти месяцев ставки по краткосрочным рублевым депозитам сохраняются на довольно высоком уровне (в районе 18% годовых) при том, что инфляция по итогам прошлого года составила 7,4%.

Однако вклады с повышенной доходностью банки предлагают в основном на короткий срок (на 45-90 дней). На длительный срок рублевые вкладчики особо и не готовы пока размещать сбережения в банках — пользуются спросом в основном краткосрочные депозиты.

«Население готово держать банковские депозиты в рублях на короткие сроки — до трех месяцев. Рабочие ставки (по которым реально привлечь средства населения) — от 17%», — рассказал БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

К слову, благодаря спросу населения на короткие вклады отток рублевых депозитов населения из банковской системы в последние месяцы удалось прекратить.

Представители банковского сектора считают, что заметное снижение процентных ставок на депозитном рынке возможно в том случае, если в политической жизни страны не будет новых шоков.

«По коротким рублевым депозитам, если никаких шоков на валютном рынке и в общественно-политической сфере не будет, к июню ожидаем ставки по депозитам физлиц на срок до трех месяцев в районе 12%», — отметил в комментарии для БелаПАН член правления одного из банков.

Белорусские банки, допуская, что ситуация на финансовом рынке может измениться, по долгосрочным (на год и более) рублевым вкладам держат максимальные ставки в районе 13-13,5% годовых.

Прогноз развития рынка вкладов

Что касается ставок по валютным депозитам, то там обратная ситуация — по краткосрочным депозитам они ниже, по долгосрочным — чуть выше. Например, по вкладам в долларах максимальная ставка составляет 1,25% годовых в случае размещения безотзывного вклада на срок до года, на срок свыше года — 2,3% годовых.

Поскольку ставки по валютным депозитам де-факто регулируются Нацбанком, то каких-либо изменений в части доходности по депозитам в иностранной валюте банки не ожидают.

Белорусские экономисты полагают, что пока в стране на рынке депозитов будет наблюдаться интерес населения к краткосрочным рублевым депозитам.

«Сейчас ставки по коротким рублевым депозитам выше ставок по долгосрочным рублевым вкладам, и в такой ситуации вкладчикам нет никакого экономического смысла размещать депозиты в банках на длинный срок. С другой стороны, понять банки, которые по длинным вкладам устанавливают более низкие ставки, тоже можно, ведь непонятно, какая будет экономическая ситуация в стране через полгода-год», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Эксперт ожидает, что при сохранении повышенных ставок вероятна стабилизация рублевых депозитов населения в банках.

«Значительный рост рублевых депозитов при нынешнем уровне повышенных ставок по ним маловероятен. Что касается валютных вкладов, то скорость их оттока по сравнению с прошлым годом замедлится, но отток продолжится, так как низкие ставки по ним сейчас совсем не мотивируют население размещать иностранную валюту в банках», — подчеркнул Иосуб.

Он напомнил, что политика Нацбанка, направленная на дедолларизацию ресурсной базы банков, привела к тому, что сейчас ставки по валютным депозитам составляют около 1-2%.

«Политика дедолларизации была понятной и разумной, когда в банковской системе наблюдался рост средств населения. Сейчас последствия политики дедолларизации, а именно низкие ставки по валютным депозитам, не позволяют рассчитывать на возврат ушедших в прошлом году валютных депозитов из банков», — полагает Иосуб.

По мнению экономистов, вернуть валютные депозиты в банковскую систему будет затруднительно не только по причине низкой доходности таких вкладов, но и по политическим причинам.

«Чтобы иностранная валюта в банковскую систему вернулась, нужно урегулировать политический кризис. Это позволило бы повысить доверие населения к банковской системе. Без кардинального улучшения политической ситуации в стране говорить о полном возврате валютных депозитов, которые покинули банковскую систему в прошлом году, не приходится», — считает аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

По его мнению, в сложившихся в стране политико-экономических условиях довольно сложно давать какие-либо рекомендации потенциальным вкладчикам.

«Выбор стратегии по размещению сбережений зависит от уровня риска (потерь), который владелец денежных средств готов на себя принять. В Беларуси очень высокий уровень неопределенности, поэтому в этих условиях рекомендовать только один инструмент для размещения средств было бы безответственно», — полагает Муха.

Вкладчики, которые умеют управлять рисками, могут часть средств разместить и на банковский депозит, и купить облигации, и вложить сбережения в ценные бумаги нерезидентов, отмечает Муха.

«Главное при этом правильно оценивать уровень рисков и работать над повышением среднего уровня доходности в случае инвестирования в разные инструменты. А тем, кто рисками управлять не умеет, ничего не остается кроме как держать деньги в наличной форме под матрасом», — резюмировал Муха.