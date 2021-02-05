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ЗВР за январь сократились более чем на четверть миллиарда долларов

05.02.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Золотовалютные резервы Беларуси за январь сократились на 265 млн долларов, или на 3,5%, и на 1 февраля составили 7 млрд 203,4 млн долларов.

ЗВР за январь сократились более чем на четверть миллиарда долларов

По информации Национального банка, сокращение резервов обусловлено погашением государством «внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота».

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», — уточняет Нацбанк.

Регулятор напоминает, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов.

На прошлой неделе первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления отметил, что дальнейшее снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу в размере 3,3 млрд долларов.

«В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности», — заверил первый замглавы Нацбанка.

За 2020 год золотовалютные резервы существенно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го они составляли 9,4 млрд долларов).

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте — на 1.018,4 млн долларов, в августе — на 1.399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

На фоне усиления девальвационных ожиданий население в 2020 году купило иностранной валюты на 1.969,8 млн долларов больше, чем продало.

В октябре белорусские власти, когда рассчитывались по долгам за газ, привлекли кредит Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 млн долларов, что позволило несколько увеличить золотовалютные резервы.

Помимо этого, в конце декабря в Беларусь поступил первый транш в 500 млн долларов государственного финансового кредита России. Ожидается, что второй транш на такую же сумму будет перечислен в текущем году.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси за январь сократились на 265 млн долларов, или на 3,5%, и на 1 февраля составили 7 млрд 203,4 млн долларов.
 
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