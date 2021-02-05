Почему болят суставы? Ревматолог отвечает на семь популярных вопросов

Суставы могут болеть из-за длительного переохлаждения, механических травм, чрезмерных физических нагрузок, генетики и даже вирусных или инфекционных заболеваний, рассказывает ревматолог «Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения» и медцентра «Кравира» Марина Добриянец. Врач называет основные причины суставной боли и способы, которые помогут предотвратить их развитие.
Почему болят суставы?
Чаще всего к болям в суставах приводит совокупность различных факторов — это пол, возраст, этническая принадлежность, заместительная гормональная терапия (в постменопаузе у женщин), питание, неправильный образ жизни, ожирение, травмы суставов, их деформация, профессиональный спорт, мышечная слабость.
Причин, вызывающих поражение суставов, достаточно много. Самая частая — остеоартрит (раньше его называли остеоартрозом), при котором поражаются все компоненты сустава. Часто он связан с возрастом: практически у каждого третьего человека после 60 лет есть его проявления, особенно они ощущаются женщинами в период менопаузы.
Самый частый артрит у мужчин — подагра. Продукты с большим количеством пуринов (субпродукты, некоторые виды рыбы и шпроты, бобовые, грибы и т.д.), стрессы, алкоголь приводят к повышению уровня мочевой кислоты в крови, которая выпадает в осадок и в большом количестве откладывается в почках, суставах, сосудах.
У молодых пациентов, которые жалуются на боль в суставах, могут присутствовать проявления реактивного артрита, причиной которого являются инфекции — чаще урогенитальные (мочевых или гинекологических путей), полости рта, кишечные.
Одно из самых инвалидизирующих заболеваний суставов — ревматоидный артрит. Чаще от него страдают женщины: пик заболеваемости приходит на 45−55 лет, когда идет гормональная перестройка организма, затрагивающая в том числе и суставы.
Кроме этого, бывают системные заболевания соединительной ткани, при которых обязательно болят суставы, развиваются артриты, поражаются внутренние органы.
Как ощущаются суставные боли?
Механические боли. Они возникают при нагрузке на сустав, часто — ближе к вечеру, стихают после ночного отдыха.
Стартовые боли. Боль в суставе усиливается в начале движения, затем уменьшается или исчезает.
Боли, связанные с наличием воспаления сухожилий. Возникают только при движениях, в которых участвуют пораженные сухожилия.
Воспалительные боли. Они появляются или усиливаются в конце ночи или рано утром, сохраняются в состоянии покоя, уменьшаются после физической нагрузки.
Самому всегда будет ясно, что болит именно сустав?
Если у человека уже есть проблема, то да. Боли в суставах при остеоартрите, например, имеют механический и стартовый характер, может появляться скованность до 30 минут (чаще 5−15 минут), ограничение движения, увеличение размеров сустава. Это состояние сложно спутать с чем-то другим.
Суставы могут болеть по-разному?
Боль при остеоартрите коленного сустава обычно ограничивается передней и внутренней областью коленного сустава и верхней частью голени, усиливается при ходьбе по лестнице или по пересеченной местности. Боль по задней поверхности коленного сустава может быть проявлением осложнения остеоартрита — подколенной кисты (кисты Бейкера).
Боль при поражении тазобедренного сустава наиболее выражена в паховой области, может отдавать в ягодицу, в колено или голень. Боль по наружной поверхности бедренного сустава усиливается в положении лежа на этом боку.
Боли при поражении мелких суставов кистей усиливаются при выполнении мелкой работы, при необходимости поднять что-то тяжелое или, например, выжать тряпку. Часто страдают суставы большого пальца. При внешнем осмотре кистей обычно наблюдается увеличение суставов (узелки Гебердена и Бушара).
Что может усугублять состояние суставов?
Избыточная масса тела, низкая физическая активность, неадекватные нагрузки на суставы, способствующие травмам, регулярные профессиональные занятия спортом, продолжительное нахождение на корточках или на коленях — все это (но это не весь список) может влиять на развитие и прогрессирование остеоартрита.
Как помочь себе при болях в суставе?
Снижение массы тела, правильные физические упражнения снижают прогрессирование остеоартрита. Но если болезнь уже наступила, нужно носить удобную обувь, использовать коленные ортезы, клиновидные стельки, чтобы уменьшить нагрузку на больной участок, пользоваться тростью (она должна быть в противоположной от больного сустава руке) и т.д.
В домашних условиях при острой боли для уменьшения отека и увеличения функциональной активности сустава возможно прерывистое применение пакетов со льдом. А вот тепловые процедуры или локальное тепло используется при длительной хронической боли. Также можно использовать местнораздражающие согревающие мази, пластыри.
Когда идти с болью к врачу?
Если появилась боль в суставах, пусть и впервые, то болезнь уже проявилась — необходимо обратиться к врачу, чтобы не усугубить состояние. Надо понимать, что из-за постоянного болевого синдрома снижается качество жизни, может появляться чувство тревоги, развиваться депрессия.