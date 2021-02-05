Почему болят суставы? Ревматолог отвечает на семь популярных вопросов

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Суставы могут болеть из-за длительного переохлаждения, механических травм, чрезмерных физических нагрузок, генетики и даже вирусных или инфекционных заболеваний, рассказывает ревматолог «Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения» и медцентра «Кравира» Марина Добриянец. Врач называет основные причины суставной боли и способы, которые помогут предотвратить их развитие.

Почему болят суставы?

Чаще всего к болям в суставах приводит совокупность различных факторов — это пол, возраст, этническая принадлежность, заместительная гормональная терапия (в постменопаузе у женщин), питание, неправильный образ жизни, ожирение, травмы суставов, их деформация, профессиональный спорт, мышечная слабость.

Причин, вызывающих поражение суставов, достаточно много. Самая частая — остеоартрит (раньше его называли остеоартрозом), при котором поражаются все компоненты сустава. Часто он связан с возрастом: практически у каждого третьего человека после 60 лет есть его проявления, особенно они ощущаются женщинами в период менопаузы.

Самый частый артрит у мужчин — подагра. Продукты с большим количеством пуринов (субпродукты, некоторые виды рыбы и шпроты, бобовые, грибы и т.д.), стрессы, алкоголь приводят к повышению уровня мочевой кислоты в крови, которая выпадает в осадок и в большом количестве откладывается в почках, суставах, сосудах.

У молодых пациентов, которые жалуются на боль в суставах, могут присутствовать проявления реактивного артрита, причиной которого являются инфекции — чаще урогенитальные (мочевых или гинекологических путей), полости рта, кишечные.

Одно из самых инвалидизирующих заболеваний суставов — ревматоидный артрит. Чаще от него страдают женщины: пик заболеваемости приходит на 45−55 лет, когда идет гормональная перестройка организма, затрагивающая в том числе и суставы.

Кроме этого, бывают системные заболевания соединительной ткани, при которых обязательно болят суставы, развиваются артриты, поражаются внутренние органы.