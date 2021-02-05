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«Был пьян и в три раза превысил скорость». СК завершил расследование смертельной мотоаварии в Минске
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб пассажир мотоцикла. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом
Напомним, ночью 28 октября 2020 года 32-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Кижеватова в сторону МКАД, не справился с управлением и
— Следствие установило, что водитель мотоцикла, приближаясь к опасному повороту, который обозначен соответствующим знаком, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические и дорожные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую ему постоянный контроль за безопасным движением мотоцикла. В результате он допустил потерю устойчивости транспортного средства и его опрокидывание, а также падение пассажира, — проинформировали в СК.
Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. При исследовании образцов его крови выявлено наличие этилового спирта в концентрации 1,25 промилле. Также было установлено, что скорость мотоцикла составляла более 120 км/ч при разрешенной на этом участке 40 км/ч, а пассажир ехал без мотошлема.
Следователи предъявили водителю мотоцикла обвинение по ч.4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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«Был пьян и в три раза превысил скорость». СК завершил расследование смертельной мотоаварии в Минске
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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