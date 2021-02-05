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«Был пьян и в три раза превысил скорость». СК завершил расследование смертельной мотоаварии в Минске

05.02.2021 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб пассажир мотоцикла. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.


Фото: СК

Напомним, ночью 28 октября 2020 года 32-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Кижеватова в сторону МКАД, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. В результате падения мотоцикла 29-летний пассажир получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, где спустя несколько дней умер, не приходя в сознание.

— Следствие установило, что водитель мотоцикла, приближаясь к опасному повороту, который обозначен соответствующим знаком, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические и дорожные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую ему постоянный контроль за безопасным движением мотоцикла. В результате он допустил потерю устойчивости транспортного средства и его опрокидывание, а также падение пассажира, — проинформировали в СК.


Фото: СК

Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. При исследовании образцов его крови выявлено наличие этилового спирта в концентрации 1,25 промилле. Также было установлено, что скорость мотоцикла составляла более 120 км/ч при разрешенной на этом участке 40 км/ч, а пассажир ехал без мотошлема.

Следователи предъявили водителю мотоцикла обвинение по ч.4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
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