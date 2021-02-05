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В Сеть «слили» цену флагмана Xiaomi Mi 11 в Европе - дороже, чем в Китае

05.02.2021 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально представит флаганский смартфон Mi 11 для международного рынка 8 февраля. Но цену аппарата в Европе уже успели «слить» в Сеть, пишет издание GSMArena.


По имеющимся сведеньям, версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценят в 799 евро, с большим объемом постоянного хранилища — на 100 евро дороже. Выйдет ли за пределами Китая топовая модель с 12/256 ГБ памяти, пока неизвестно. Для сравнения: стартовая версия Mi 11 в Китае предлагается примерно за 510 евро.

Кратко о характеристиках устройства: в активе экран на 6,81 дюйма с OLED-матрицей и частотой обновления в 120 Гц, процессор Snapdragon 888, а также аккумулятор емкостью в 4600 мАч с поддержкой проводной ускоренной 55-ваттной зарядки. Основная камера включает модули на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера — на 20 Мп.

 
 
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Официально смартфон Mi 11 для международного рынка Xiaomi представит 8 февраля.
 
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