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Что ждет ИТ-компанию Easybrain с офисом в Минске после покупки шведской корпорацией: мнение
Источник материала: Tut.by
«Сейчас в играх горячее время»
— Большие молодцы, — говорит Юрий Гурский. — На мой взгляд, для Easybrain это своего рода форма IPO. Если основатели работают вдолгую, то финальный финансовый выход для них может быть намного выше озвученного — есть основания думать, что Embracer Group будет дорожать. Когда веришь в свою компанию и в покупателя, такое решение выглядит более удачным, чем просто забрать деньги сразу. При этом вполне возможно оставаться крупным акционером публичной компании десятилетия, совершенно не обязательно продавать акции после окончания лок-периода.
Сейчас в играх горячее время в плане M&A, так что, вероятно, заметные сделки с компаниями с офисами в Беларуси еще будут. На рынке появилось большое количество игроков, в том числе среди публичных компаний и тех, кто только готовится к IPO, которым очень выгодно увеличивать свои активы. К тому же рынок подогревает тема «спаков» (Special purpose acquisition company, или SPAC — публично торгуемая компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. — прим. dev.by). То, что публичный рынок нормально воспринимает игры и дает хорошую разницу с частной оценкой, сильно подогревает рынок поглощений. Некоторые корпорации уже сделали пять и более сделок в течение последних двух лет. И этот тренд в ближайшее время точно продолжится.
Отвечая на вопрос о значении сделки для рядовых сотрудников, Гурский отметил, что обычно условия работы в публичной компании лучше, там могут быть программы мотивации через RSU (Restricted Stock Units — акции, которые обещают выпустить в пользу сотрудников при выполнении определённых условий. — прим. dev.by) или опционы, а публичность компании дает большую ликвидность.
«Как видим, рынок не находит в сделке никакого риска»
— Информация о недавних сделках
Геймдев при этом — удел энтузиастов. Да, случается, что первый случайный успех приходит в самом начале, но серьезный результат зарабатывается только опытом. На примерах последних лет — Belka, Say Games, Melsoft и вот теперь Easybrain — это особенно хорошо видно.
Что приобретает покупатель в такой сделке? Юридически — активы (интеллектуальные права), будущий денежный поток и команду. Фактически — энергию основателей, отлаженную машину по созданию продукта (те процессы, с помощью которых из группы энтузиастов была создана профессиональная команда) и возможность дальнейшего эффективного расширения этой команды.
Сделка Embracer Group и Easybrain примечательна и необычна тем, что педантичные шведы сразу сделали ее основные параметры доступными широкой публике. Параметры сделки — классические для M&A, хоть в учебник их помещай. Из необычного, пожалуй, только ожидаемый двухкратный рост рентабельности по EBIT: c 16% до 33%. Для компании с «core focus on advertising-based puzzle and logic games» это означает фантастически успешную работу команды User Acquisition.
Из публичной информации следует, что вся немаленькая команда Easybrain станет частью шведского холдинга, то есть с высокой вероятностью будет сохранён минский офис. Положительная реакция фондового рынка — рост котировки акций Embracer Group AB на +16% за вчерашнюю торговую сессию — показывает, что рынок только приветствует сделку с таким активом.
Дело в том, что нам с вами не известна объективная степень «белорусскости» актива. А оценка рисков — ВСЕГДА субъективна и применима только к конкретной паре объект/субъект.
Как видим, шведский холдинг явно не считает такое слияние «сделкой с рискованным активом», а рынок не находит в сделке никакого риска, только плюсы.
Плюс с точки зрения рынка и в том, что Easybrain куплена не на внешние привлеченные деньги, а приобретена посредством слияния с выпуском дополнительных акций: «…is paid in newly issued Embracer B shares». Это очень хорошо.
— Раз шведы покупают энергию и энтузиазм белорусов в разгар депрессии, значит, верят в них? И не боятся, что те будут выгорать на плохих новостях и внезапно отлучаться на сутки? Получается, разговоры о том, что о нормальных инвестициях можно забыть, не подтверждаются жизнью?
— Шведы верят в эту машину по созданию казуальных игр. Если такой элемент этой машины, как «сотрудники в белорусском офисе», не вызывает у них сомнений — значит, да, не боятся.
Но здесь — не инвестиция в рост, здесь — M&A, сделка по поглощению. Есть отличительные нюансы.
— Отсутствие сомнений удивляет? Может быть, есть какие-то стандартные подушки безопасности в таких случаях, к примеру, релокейт?
— А вот таких деталей мы не знаем. В любой сделке такого масштаба есть раздел управления рисками: все риски оцениваются, ранжируются и по каждому предлагается способ этот риск снизить до приемлемого уровня (или способ не дать риску стать критически большим).
Но нам с вами этот раздел, увы, не покажут.
Еще важно помнить, что сделки такого масштаба не делаются за месяц или за квартал: обычно подводка к сделке — это не менее полугода и примерно столько же — сама работа над сделкой. Но тот факт, что она не отменена (как не отменена была и сделка с Melsoft), говорит о том, что риски оказались приемлемы для покупателей.
— Как такая сделка может сказаться на условиях работы белорусской команды? Что обычно получают (или теряют) рядовые сотрудники?
— Во-первых, хотелось бы верить, что у сотрудников (не рядовых, но у менеджмента) есть хорошие опционы и они смогут эти опционы реализовать.
Во-вторых, я предполагаю, что белорусский офис может быть расширен. Мы не можем знать о реальных планах корпорации Embracer Group — но, например, американский холдинг, купивший два года назад нашу компанию Aheadworks, значительно расширил штат сотрудников в Беларуси.
В-третьих, любое слияние с западной компанией очень много привносит в культуру и рабочие процессы компании белорусской: в мире глобального бизнеса нет ничего хуже вынужденной изоляции.
— Значит, и всю Easybrain неминуемо ждет развитие?
— Вероятно, да, раз шведы закладывают +600 миллионов прибыли (EBIT) в следующие шесть лет.
— К этому финансовому показателю привязана выплата дополнительных 125 млн долларов. Насколько достижимой кажется планка?
— Если прибыль за 2019 год — 18 млн, а за 2020 год ожидается 70 млн — то при таких темпах роста +600 млн прибыли за следующие шесть лет могут быть вполне реальны.
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dev.by задался вопросами, насколько удивительно или нет такое слияние-поглощение сейчас, как влияют политические риски и что M&A означает для белорусской команды.
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