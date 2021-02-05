Чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Ларс Хельге Биркеланд объявил о завершении карьеры.



Фото: langrenn

«Пришло время сказать спасибо и прощай моей первой любви.

После грустного прошлого сезона с болезнями и неудачной формой этим летом и осенью я предпринял попытку вернуться в хорошие кондиции. К сожалению, мне это не удалось, и я понял, что эта эпоха жизни подошла к концу.

Это было прекрасное, сложное и захватывающее путешествие по американским горкам, которое началось почти 24 года назад. Последние 14 лет я был профессиональным спортсменом. У меня никогда не было плана Б, но за эти годы я вложил в спорт всю душу.

Хоть иногда мне хотелось более высоких результатов, оглядываясь на свою карьеру, я понимаю, что она превзошла все мои детские мечты и цели.

Теперь я с нетерпением жду возможности немного насладиться полной свободой. Собираюсь выяснить, куда держу путь и что собираюсь делать, когда наконец-то стану «взрослым», – написал Биркеланд.

Норвежец – серебряный призер Олимпийских игр-2018 в эстафете, на его счету также эстафетное золото ЧМ-2019. На этапах Кубка мира Биркеланд не поднимался выше четвертого места в личных гонках, лучший результат в общем зачете – 14-е место в сезоне-2017/18.