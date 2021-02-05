Суд вынес приговор водителю Mercedes, который под Минском устроил аварию с тремя погибшими

Источник материала: Tut.by

Водитель Mercedes, устроивший аварию с тремя погибшими под Минском, получил пять лет колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.





Напомним, авария произошла вечером 11 июня на трассе Р58. Следствие установило, что 43-летний водитель Mercedes двигался скоростью около 90 км/ч в направлении Мяделя, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota.

В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota от полученных травм умерли на месте происшествия. Пассажир Mercedes получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.





Суд признал водитель Mercedes виновным по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.