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Суд вынес приговор водителю Mercedes, который под Минском устроил аварию с тремя погибшими
Источник материала: Tut.by
Водитель Mercedes, устроивший аварию с тремя погибшими под Минском, получил пять лет колонии-поселения. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota от полученных травм умерли на месте происшествия. Пассажир Mercedes получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.
Суд признал водитель Mercedes виновным по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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