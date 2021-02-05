«Проект даже архитекторы оценили». История, как минчанин спроектировал и построил дом из бетона

Источник материала: Tut.by

Герой этой истории обратился в редакцию потому, что «устал читать про проекты архитекторов, которые не представляют, как человек будет жить в их нарисованном доме». Он отказался от профессиональных услуг и запроектировал жилье для себя сам — с бассейном, кинозалом и «квартирой» для детей на втором этаже. Более того, он еще и у строителей отнял кусок хлеба, возведя стены из монолитного бетона. REALTY.TUT.BY решил посмотреть как реализован проект, в котором «все по уму».

Пять лет на проект

Архитекторы говорят, что всем капризам заказчика не угодишь. Евгений, герой нашей статьи, парирует — потому что они проектируют дома, в которых сами не живут. Его дом на завершающей стадии строительства, и уже можно оценить результат самостоятельных трудов.





Владелец нас встречает в бильярдной — большом двусветном помещении, в котором полным ходом идут отделочные работы. В ходе разговора Евгений постоянно отвлекается на работников — понятно, что здесь он не просто хозяин дома, но и прораб, который раздает ценные указания, что и где делать.

— По образованию я радиоинженер, окончил РТИ, — рассказывает о себе Евгений. — В 1998 году инженеры не нужны были, пошел изучать английский язык. Потом попал в компанию, где переводил техническую документацию и инструкции к бытовой технике на русский язык, одновременно был инженером, грузчиком, водителем. Занимался инсталляцией домашних кинотеатров. Причем работал с серьезными системами стоимостью от 10 до 250 тысяч долларов. Это было начало «нулевых», денег у людей было много. Тогда же начинали строить все эти огромные дорогие коттеджи. Привозишь аппаратуру подключать на объект и заодно слушаешь жалобы и замечания владельца о стройке — «это бы не делал, это ерунда, а это надо делать вот так».





Потом было строительство родительского дома — в общем, за 10 лет работы на чужих объектах Евгений сделал определенные выводы и к моменту строительства своего дома пришел с определенным багажом знаний и пониманием, что и как надо сделать.

— В 2008 году, когда я купил здесь участок, здесь, как говорится, волки с… ть боялись, — говорит Евгений. — Только в 2015 году пробили дорогу и можно было думать о строительстве.

К слову, сейчас новый район частной застройки в Колодищах совсем не напоминает собой дикие места бывшего военного полигона — четырехполосный проспект с асфальтом, автобусными остановками и мощеными тротуарами, вокруг респектабельные в большинстве своем коттеджи и особнячки.





Проект дома Евгений рисовал лет пять в самостоятельно освоенной программе, которой пользуются многие архитекторы — в Archicad.

— Архитекторы проектируют дома так, чтобы было красиво, но в построенных домах они не живут, — говорит Евгений. — Когда смотришь на некоторые типовые проекты, сразу находишь нелепые планировочные решения. Например, был у вас (на REALTY.TUT.BY) недавно проект для большой семьи. Да, спален там достаточно, но для тех, кто там будет жить, предусмотрен лишь один санузел, крохотная кухня. Или строят дома с гаражом, в который машина поместится, но выйти из нее будет невозможно — помещение слишком узкое.

Любят еще проектировать совмещенные гостиные с кухней, но на практике это не самое лучшее решение — даже самая мощная вытяжка не справится с запахами кулинарных изысков. Или в проекте видишь гостиную, в которой телевизор предлагается повесить напротив панорамного окна. Дизайнер рассчитывает, что смотреть ТВ будут только ночью? А кинозалы в смежной со спальней комнате и гипсокартонными перегородками?

Евгений говорит, что его проект оценили сами архитекторы — предлагали разместить его в своем каталоге. Оценить планировку можете сами:





Монолитный дом

Как и из чего строить, у владельца сразу не было определенности.

— В интернете наткнулся на умную мысль — хочешь построить хорошо — смотри как это делают заводы, которые строят качественно и дешево, — рассказывает Евгений. — И в основе этого — бетон. Начал тему развивать и пришел к выводу, что это то, что мне нужно. Даже удивился, почему этой технологией никто не пользуется. И потом понял причину — строителям это невыгодно. Бетон самый дешевый материал, его не украдешь — понятны объемы, качество работы сразу видно. А то, что говорят, что он сырой и холодный, — неправда. Все зависит от того, как сделаны гидро- и теплоизоляция фундамента и стен. Если грамотно подойти к вопросу, то мы получим сухие прочные стены, которые в процессе эксплуатации работают еще как аккумулятор тепла, который сглаживает температурные колебания внутри дома.

В качестве фундамента была отлита бетонная плита. Евгений говорит, что грунты в этих местах — песок-плывун и глина. Поэтому пришлось слабый грунт вывозить и засыпать ПГС — это на самом деле не так-то и дешево. Сэкономить получилось на арматуре.

— Вместо стальной арматуры использовалась композитная арматура, экономия — почти 10 тысяч долларов, — говорит Евгений.

Плиту начали делать 19 марта 2019 года — выставили опалубку по периметру, сделали бетонную подготовку, связали арматуру и на третий день залили бетон.





А потом приступили к стенам. Чтобы их отлить, нужна специальная съемная железная опалубка.

— За опалубку нужно было еще попихаться в очереди, но так как дело было не в сезон, получилось ее взять в аренду быстро, — рассказывает Евгений. — И вот на площадку завезли две фуры щитов. Их аренда на три недели стоила 2,5 тысячи рублей. Плюс привозилась опалубка для монолитного перекрытия на три дня — это еще 500 рублей.

6 апреля рабочие собрали опалубку для первых стен, заложили внутрь арматуру и вызвали автобетононасос. Как только бетон схватился, опалубку с готовой части стен сняли и выставили на новый участок согласно проекту.





— Все очень быстро получилось — 19 марта залили первую ложку бетона в фундамент, а 10 мая было готово монолитное перекрытие, — говори Евгений. — В итоге получилась монолитная коробка дома. С газосиликатом так быстро бы не управился. Более того, с блоками были бы невозможны такие проемы под большие окна, пришлось бы лить монолитные пояса, а это при моих объемах совсем не дешево.





Когда пришел черед ставить крышу, владельцу подсказали, что если у такого длинного дома крыша будет в одном уровне, то он будет походить на сарай. Поэтому решили приподнять ее в центральной части, дорастив кирпичной кладкой стены на метр.

— Первоначально у меня там чердак планировался, но, когда подняли стены и поставили кровлю, понял, что у меня появилось вдруг 170 «квадратов»!





В доме большая площадь остекления, во многих помещениях — панорамные окна. Выбор хозяина был рационально обоснован — вместо дорогих систем из теплого алюминия лучше выбрать качественные из ПВХ: получится и качественно, и сравнительно дешево.



Для кровли использовался профнастил толщиной 0,7 мм. Площадь кровли — 800 «квадратов»

— Было несколько предложений по моему «тендеру» на окна из ПВХ — 6 тысяч, 8 тысяч и 13 тысяч долларов. Выбрал самые дорогие из немецкого профиля с односторонней ламинацией, произведенного именно в Германии.

— Чем же не устроил белорусский профиль?

— Как мне объяснили, в белорусском и немецком варианте внутри разные армирующие элементы. В немецком стоит усиленный профиль, и это сказывается на жесткости всей конструкции. Зачем выбирать самые дешевые, с которыми потом будут проблемы?

Еще интересный момент: если выбирать панорамное окно со сплошным остеклением, то оно будет стоить 2,7 тысячи долларов, если делать с импостами (перегородками), то 700 долларов. Разница очевидная.





Когда у дома появилась крыша, окна, двери, внутри — чаша бассейна, владелец подсчитал свои расходы. «Итого» составило 110 долларов за квадратный метр, с материалами и работой.

«Стены — это самое дешевое»

Слабое место бетона — он совсем «никакой» теплоизолятор. И без утепления не обойтись. Как вариант — дом можно было бы зашить каменной ватой, но для этого потребовалось бы купить целую фуру утеплителя.

— Я выбрал самый дорогой утеплитель — пенополиуретан, — говорит Евгений. — Но он и самый эффективный — его слой в 5 см эквивалентен 25 см каменной ваты. У меня слой утепления — 7−8 см по всей поверхности наружных стен. Понадобилось же всего две бочки этого утеплителя на 300 квадратов стен. С материалом и работой это стоило 10 тысяч рублей.



Так выглядит утеплитель на наружных стенах. Теперь он скрыт плитами ЦСП

Прелесть технологии — никто не работает руками. Наносится пенополиуретан специальным оборудованием, не остается неутепленных мест, все поверхности, углы и щели заполняются. И все это очень быстро.

Предварительно на стены установили металлические направляющие. После утепления к ним прикрутили панели ЦСП. На них закрепили металлические панели под дерево и декоративный камень.



Большая часть дома отделана металлическими панелями



Отделка фасада камнем

Внутренняя отделка также имеет свои особенности.

— Стены отлиты из 300-го бетона и штробить их под проводку и кабеля, выравнивать штукатурками — трудно, дорого, долго, — объясняет Евгений. — Поэтому придумал простое решение: прокладываем все необходимые коммуникации — провода, кабеля, магистрали центрального пылесоса, трубы — к бетону крепим направляющие и зашиваем стены ЦСП. Потом приглашаем бригаду, которая заполняет пространство между стеной и ЦСП эковатой. Получаем ровные стены под шпаклевку, с дополнительной звукоизоляцией и спрятанными коммуникациями.



Направляющие для ЦСП



Через эти отверстия внутрь закачивается эковата

Планировка для жизни

С улицы дом не кажется большим, хотя с пристроенным навесом занимает большую часть участка. Его площадь — 600 м².

Начинается он практически от самых въездных ворот — машина сразу заезжает на парковку под навес. Далее идет гараж, в котором свободно помещаются два автомобиля, найдется место и для велосипедов.



Гараж на две машины

Из гаража сразу попадаешь в теплую прихожую с большими окнами. Далее — небольшой холл. Налево — огромная изолированная кухня-столовая, направо — приватная часть дома со спальнями и санузлами. Прямо — домашний кинозал.

Большую часть дома занимает двусветное помещение, в котором найдется место для бильярда, тренажеров, стола для посиделок с друзьями. Здесь же есть выход на крытую террасу, где в перспективе будет обустроена зона барбекю.



Спальня владельца с собственной ванной комнатой и отдельным санузлом

Из бильярдной идет лестница на второй этаж. Это практически отдельное жилье для старших детей — большой холл-гостиная с кухонной зоной, четыре отдельные спальни, санузлы, гардероб.



Бильярдная

Из примечательного — в спальнях второго этажа установлена система автоматического пожаротушения. В случае пожара она срабатывает и заливает все водой. Стоит недорого — нужно провести только стальные трубы с водой под потолками и вкрутить сплинкеры по 10 долларов. На нижнем бетонном этаже гореть нечему, поэтому там такой системы нет.



«Квартира» на втором этаже

Важный нюанс — лестничный холл на втором этаже отделяется от пространства над бильярдной герметичной дверью. Иначе теплый воздух первого этажа будет устремляться вверх и в комнатах под крышей будет жарко.

— Мне не раз владельцы домов со вторым светом жаловались, что в гостиной ноги мерзнут, а в спальне на втором этаже спать невозможно из-за жары, — объясняет Евгений.

На этом дом не заканчивается — из бильярдной попадаешь в спа-зону с бассейном, парилкой и хамамом (это помещение еще на начальном этапе отделки).



Бетонная чаша бассейна. Чтобы тепло оставалось в спа-зоне, стены изнутри будут утеплены пенополиуретаном. Иначе будет перегреваться остальной дом

Что такое хорошо, а что — лишнее

Кроме оригинальных планировочных решений, дом интересен и в плане инженерного оборудования. И речь не идет о модном «умном доме». Наоборот, к навороченным системам автоматизации всего подряд у Евгения, можно сказать, некоторое недоверие.

— С «умным домом» все хорошо, пока все хорошо, — говорит он. — Как только что-то сломалось — геморрой обеспечен. Допустим, что-то перестало работать через 5 лет. Где искать тех, кто это все смонтировал? Чем моднее и сложнее техника, тем чаще она глючит. Будьте готовы — ремонтник гарантированно у вас поселится. Я знаю, о чем говорю, видел дома, в которых отопление, охлаждение и другие системы завязаны на «умный дом». Как только что-то одно вылетает, не работает все остальное.



Электрощит в прихожей

Более важным, по мнению владельца, является приточно-вытяжная вентиляция в доме. У него их целых три: одна для жилого первого этажа, вторая — для второго и третья для бани и зоны бассейна. Они работают независимо, для размещения всего вентооборудования будет задействован чердак над бассейном.



Вентиляционные трассы

Отапливается дом газовым котлом на 75 кВт. Он же будет греть воду в бассейне.

— Что действительно полезно, так это центральный пылесос, — говорит Евгений. — Как это работает? В полах и стенах проложены трубы, которые ведут к мощному пылесосу на улице. В комнатах установлены пневморозетки. Чтобы пропылесосить, нужно к ним подключить шланг с насадкой, как в обычном пылесосе. Вся пыль и мелкий мусор бесшумно всасываются и по трубам отправляются на улицу. Пылесосу не нужно напрягаться и продавливать всасываемый воздух через систему фильтрации — вся пыль уходит в емкость за пределами помещения. Поэтому он будет работать долго, в отличие от своего бытового собрата. Стоимость же его не намного выше цены топового пылесоса.



Труба центрального пылесоса

В прихожей и на кухне предусмотрен пневмосовок — подгребаешь к нему мусор, нажимаешь клавишу, и он всасывается.



Пневмосовок

Отметим также, как организовано освещение. Кроме обычных встроенных светильников, в доме использованы светящиеся линии в натяжном потолке — светят хорошо и выглядят эффектно.





— Это светодиодные светильники в специальном алюминиевом профиле, — говорит Евгений. — Они входят в стоимость натяжных потолков. Со всеми светильниками, полотном и работой «натяжники» обошлись в 55 рублей за «квадрат». Гипсокартон обошелся бы дороже, а монтаж и отделка длились бы вечно.

Кто же будет занимается дизайном интерьера? И в этом вопросе Евгений решил разобраться самостоятельно.

— Когда коробка уже стояла, обратился к дизайнерам. Мне выкатили сумму в 12 тысяч долларов! Я девочке говорю: ты вообще крещеная?! В итоге сам за неделю освоил Sketchup, сам дизайн сделаю.