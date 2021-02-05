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В Ветке на мосту столкнулись две легковушки и маршрутка - пострадали двое

05.02.2021 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ветке столкнулись две легковушки и маршрутка, есть пострадавшие, сообщает «ЧП Гомель».


ДТП произошло вечером 4 февраля на въезде в Ветку.

По предварительной информации, Opel на мосту начал обгон, выехал на встречку — и столкнулся с Nissan. Тот откинуло в отбойник, после чего в него въехала маршрутка.


Водителя и пассажира Nissan из машин доставали спасатели, с травмами их доставили в больницу.

Водитель маршрутки и пассажиры не пострадали.

 
Теги: Гомель
 
 
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Водителя Nissan из авто доставали спасатели, с травмами его доставили в больницу.
 
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