В Ветке на мосту столкнулись две легковушки и маршрутка - пострадали двое

Источник материала: Tut.by

В Ветке столкнулись две легковушки и маршрутка, есть пострадавшие, сообщает «ЧП Гомель».





ДТП произошло вечером 4 февраля на въезде в Ветку.

По предварительной информации, Opel на мосту начал обгон, выехал на встречку — и столкнулся с Nissan. Тот откинуло в отбойник, после чего в него въехала маршрутка.





Водителя и пассажира Nissan из машин доставали спасатели, с травмами их доставили в больницу.

Водитель маршрутки и пассажиры не пострадали.