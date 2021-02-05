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В Ветке на мосту столкнулись две легковушки и маршрутка - пострадали двое
Источник материала: Tut.by
В Ветке столкнулись две легковушки и маршрутка, есть пострадавшие,
ДТП произошло вечером 4 февраля на въезде в Ветку.
По предварительной информации, Opel на мосту начал обгон, выехал на встречку — и столкнулся с Nissan. Тот откинуло в отбойник, после чего в него въехала маршрутка.
Водителя и пассажира Nissan из машин доставали спасатели, с травмами их доставили в больницу.
Водитель маршрутки и пассажиры не пострадали.
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Водителя Nissan из авто доставали спасатели, с травмами его доставили в больницу.
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