Романтика по-борисовски: похитителя букета нашли по лепесткам роз

Источник материала: Onliner

Нетрадиционный для наших времен способ заработать уголовное дело придумал бильярдист из Борисова. В одном из увеселительных заведений он зачем-то схватил и потащил огромный букет из 101 розы. Примечательно, что до этого цветы были подарены вовсе не ему, а девушке, которой в тот вечер там же сделали предложение. А ему не сделали. Милиция рассказывает про обстоятельства странного злодейства.

Начиналось все красиво. В тот день в кафе люди отмечали чей-то юбилей. На этом же празднике присутствовавший там молодой человек воспользовался моментом и сделал предложение избраннице. Сопроводил предложение руки и сердца здоровенным букетом. В дальнейшем цветы оставили в ведре у выхода и продолжили веселиться.

Ближе к полуночи заметили, что букет исчез!

Парень, даривший цветы, обратился в милицию. Букет отправились искать сотрудники угрозыска. Через пару часов вышли на след. МВД информирует: 35-летний посетитель бильярдной, находящейся в соседнем помещении, увидел розы у двери и забрал себе. Попал при этом на видео. Нашли его по опавшим лепесткам. Зачем схватил — не знает, возможно, виноват алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.