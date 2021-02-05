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Экспорт ПВТ превысил $2,5 миллиарда в прошлом году

05.02.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Экспорт Парка высоких технологий за прошлый год превысил 2,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на форуме Digital Almaty Forum 2021, передает БЕЛТА.

По словам премьер-министра, $2,5 миллиарда — это более 20% всего экспорта услуг Беларуси. Также Головченко отметил, что Беларусь лидирует в Европе по оснащенности зданий оптоволокном: число пользователей широкополосного доступа превышает 95 единиц на 100 человек, а «оптика» проведена ко всем населенным пунктам с сотней и более домохозяйств. 4G охватывает территорию, где проживает почти 90% населения.

Это помогло Беларуси занять 32-е место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. Чиновник сказал, что это «лучший показатель среди стран СНГ».

— Для Беларуси приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики, — заключил Роман Головченко.

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Экспорт Парка высоких технологий за прошлый год превысил 2,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на форуме Digital Almaty Forum...
 
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