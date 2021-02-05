Источник материала: Хартия'97

В Стоунхендже ученые нашли уникальные артефакты первобытных людей 5.02.2021, 11:15

В настоящее время находки хранятся в Солсбери.

Археологи обнаружили на месте предполагаемого строительства нового дорожного туннеля в Стоунхендже (Великобритания) могилы бронзового века, неолитическую керамику и остатки загадочного С-образного ограждения, которое могло быть доисторической промышленной зоной. Об этом пишет Тhe Guardian (перевод - «Апостроф» ).

Одно из самых интригующих открытий - уникальный сланцевый объект, который мог быть частью посоха или дубинки, найденной в могиле возрастом 4000 лет. Рядом находится место упокоения младенца.

В канавах, окружающих С-образный корпус, есть обожженный кремень, что свидетельствует о том, что здесь тысячи лет назад выполнялись такие процессы, как обработка металла или кожи.

К югу от туристического центра Стоунхенджа археологи обнаружили рифленую керамику эпохи неолита.

"Мы нашли много - свидетельства о людях, которые жили в этом ландшафте на протяжении тысячелетий, следы повседневной жизни и смерти людей, интимные вещи. Каждая деталь позволяет нам понять, что происходило в этом пейзаже до и после строительства Стоунхенджа. Каждая деталь делает эту картину более четкой", - прокомментировал находки Мэтт Ливерс, археолог-консультант A303 Stonehenge в Wessex Archeology.

В настоящее время находки хранятся в Солсбери и позднее будут выставлены в городском музее.

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