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Байден назвал самого серьезного конкурента США

05.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден назвал самого серьезного конкурента США

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  • 5.02.2021, 10:57
Байден назвал самого серьезного конкурента США
джо байден

Америка будет конкурировать с ним с позиции силы.

Президент США Джо Байден заявил, что наиболее серьезным конкурентом его страны является Китай.

Об этом он сказал в ходе своей первой программной речи, посвященной главным задачам американской внешней политики, сообщает nv.ua.

«Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальной собственности и мировой порядок», — отметил американский президент.

Однако он добавил, что готов сотрудничать с Китаем в том случае, если это отвечает интересам США.

«Мы будем конкурировать с позиции силы, восстанавливая наш собственный дом к лучшему, работая с нашими союзниками и партнерами, восстанавливая нашу роль в международных институтах и возвращая доверие к нам, и наш моральный авторитет, значительная часть которого была потеряна», — подчеркнул Байден.

В этой же речи Байден заявлял, что «прошли те времена, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ».

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Америка будет конкурировать с ним с позиции силы.
 
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