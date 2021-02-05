Источник материала: Хартия'97

Байден назвал самого серьезного конкурента США 1 5.02.2021, 10:57

джо байден

Америка будет конкурировать с ним с позиции силы.

Президент США Джо Байден заявил, что наиболее серьезным конкурентом его страны является Китай.

Об этом он сказал в ходе своей первой программной речи, посвященной главным задачам американской внешней политики, сообщает nv.ua .

«Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальной собственности и мировой порядок», — отметил американский президент.

Однако он добавил, что готов сотрудничать с Китаем в том случае, если это отвечает интересам США.

«Мы будем конкурировать с позиции силы, восстанавливая наш собственный дом к лучшему, работая с нашими союзниками и партнерами, восстанавливая нашу роль в международных институтах и возвращая доверие к нам, и наш моральный авторитет, значительная часть которого была потеряна», — подчеркнул Байден.

В этой же речи Байден заявлял, что «прошли те времена, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ».

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