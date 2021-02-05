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Историк: Революция в Беларуси уже необратима
Источник материала: Хартия'97
Историк: Революция в Беларуси уже необратима
Люди требуют изменений в государственном устройстве.
Беларусь впервые в истории не вдохновляется чьим-то примером, а вдохновляет другие народы и стала примером для них, пишет на сайте
Протесты в России не вызваны протестами в Беларуси, там были внутренние причины. Но, безусловно, протесты в Беларуси вдохновили оппозиционно настроенных россиян выходить.
Не исключено, что в дальнейшем протесты распространятся на другие постсоветские страны, скажем, на Казахстан.
Последние протесты в России я бы сравнивал скорее с нашими «антитунеядскими» протестами 2017 года, чем с нашими прошлогодними и нынешними.
Беларусь впервые в истории не вдохновляется чьим-то примером, а вдохновляет другие народы и стала примером для них.
В России на протестах не поднимали ни армянских, ни кыргызских флагов, а бело-красно-белый флаг поднимают.
В Беларуси произошел народный подъем, который начался снизу, а не сверху.
Никакой инспирации из-за рубежа в них не было, как не было и лидеров, исключительно ради которых люди выходили на улицу.
Выдвижение Тихановской, Цепкало, Бабарико стало триггером, толчком, но не причиной и не двигателем протестов.
В белорусских протестах не было «вождизма».
Белорусское общество не настроено на насильственные методы борьбы за свои права, оно настроено и весной продолжать мирные протесты. Но власти ведут себя так, что народ может и взяться за колья.
Политическая революция — это процесс, ведущий к кардинальным изменениям в государственном устройстве.
Мы надеемся, что у нас будет не как в Украине в 2004-м, где событие громко назвали революцией, а потом выяснялись, что в госсистеме ничего не поменялось, и понадобился еще один Майдан.
Но есть и революция, которая происходит в сердцах и головах, революция сознания. И в этом смысле в Беларуси революция произошла.
Народ в прошлом году стал другим, он объединился. Большая часть общества хочет демократии. Поэтому, как только уйдет Лукашенко — так, «как сейчас», в любом случае уже не будет.
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Люди требуют изменений в государственном устройстве.
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