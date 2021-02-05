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Байден: Я дал понять Путину, что прошло время, когда США шли на уступки перед РФ
Источник материала: Хартия'97
Байден: Я дал понять Путину, что прошло время, когда США шли на уступки перед РФ
Вашингтон не будет колебаться, чтобы повысить цену, которую Кремль заплатит за свои действия.
Президент США Джо Байден во время истоического выступления в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России, и призвал Кремль освободить оппозиционера Алексея Навального.
Трансляцию его выступления вел YouTube-канал
"Я дал понять президенту Путину в манере, отличной от моего предшественника, что закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", — сказал Байден.
Президент США призвал российские власти "немедленно и без всяких условий" освободить оппозиционера Алексея Навального.
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Вашингтон не будет колебаться, чтобы повысить цену, которую Кремль заплатит за свои действия.
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