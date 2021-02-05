Источник материала: Хартия'97

Байден: Я дал понять Путину, что прошло время, когда США шли на уступки перед РФ 3 5.02.2021, 10:23

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Джо Байден

Фото: АР

Вашингтон не будет колебаться, чтобы повысить цену, которую Кремль заплатит за свои действия.

Президент США Джо Байден во время истоического выступления в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России, и призвал Кремль освободить оппозиционера Алексея Навального.

Трансляцию его выступления вел YouTube-канал «Голоса Америки» .

"Я дал понять президенту Путину в манере, отличной от моего предшественника, что закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", — сказал Байден.

Президент США призвал российские власти "немедленно и без всяких условий" освободить оппозиционера Алексея Навального.

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