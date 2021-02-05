Какие курсы доллара и евро установили обменники 5 февраля

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро 5 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже снова дешевеют. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 5 февраля

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,32% — до 2,6279 рубля, евро упал на 0,62% — до 3,1442 рубля, а российский рубль укрепился на 0,47% — до 3,5011 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.04.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Белорусский народный банк, Белагропромбанк), а ниже всего — 2,63 (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк, РРБ-Банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Банке Дабрабыт, Технобанке — 2,626 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,22 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, БСБ Банке, Белорусском народном банке — 3,147 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт — 3,143 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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