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Сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского вызвали в Следственный комитет
Источник материала: Партизан
Сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского вызвали в Следственный комитет по делу Координационного совета.
"Есть люди в нашей стране, которые получают зарплату за бесконечные допросы политических оппонентов Лукашенко. Изо дня в день, с утра до вечера десятки людей в этом учреждении занимаются созданием томов уголовных дел.
Занялись бы вы чем полезным для людей лучше", - так прокомментировал ситуацию Рымашевский. Его цитирует
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Сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского вызвали в Следственный комитет по делу Координационного совета.
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