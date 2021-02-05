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4 миллиона на город-спутник, 1,2 миллиона на новые отделения милиции. Депутаты подкорректировали инвестпрограмму Минска

05.02.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера депутаты минского городского Совета приняли волевое решение и сократили объем финансовых средств инвестиционной программы столицы на этот год.  Город лишится аж 4 млн рублей: эту сумму перечислят как межбюджетный трансферт на проектирование и строительство ряда объектов в Смолевичах, сообщает агентство «Минск-Новости». 500 000 рублей направят на возведение средней школы в квартале №2, еще 500 000 — на детский сад в том же квартале, на проект застройки, включающий инженерные сети, благоустройство, озеленение, сооружения — еще 3 млн рублей.

За счет перераспределения средств бюджета столицы в сумме 1,3 млн рублей в инвестпрограмму включаются некоторые дополнительные объекты. Так, на перепрофилирование двух встроенных помещений жилого дома №8 по генплану в Михалово-2 для последующего размещения отдела по гражданству и миграции Московского РУВД предусматривается 600 тыс. рублей. Такая же сумма закладывается на перепрофилирование еще двух встроенных помещений в жилом доме №11 по генплану в Лошице-1 для последующего размещения отдела милиции Ленинского РУВД. По 10 тыс. рублей выделяется на подъездную дорогу в жилом комплексе в районе д. Колодищи и ул. Проектируемой №6 в комплексе «Минск Мир». В инвестпрограмму также включено строительство многопрофильной поликлиники в жилом районе Восточный, детских яслей-сада на 230 мест в Каменной Горке — 3, нового корпуса на 120 мест детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (ул. Выготского).

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера депутаты минского городского Совета приняли волевое решение и сократили объем финансовых средств инвестиционной программы столицы на этот год.  Город...
 
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