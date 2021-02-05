Португалию засыпало снегом. Компания BMW нашла в этом плюс (видео)

Источник материала: Onliner

Не только Беларусь засыпает снегом в последнее время. В Португалии в конце января прошел сильнейший снегопад за последние полвека. Местный представитель BMW решил воспользоваться ситуацией и отправился со съемочной группой на гоночный трек Jarama.

В минутном ролике, снятом для социальных сетей, новенький BMW M3 Competition «валит боком», разбивая сугробы заваленной снегом трассы. Возможно, вам видео покажется не таким уж впечатляющим, и вы бы сами легко сняли такой ролик, будь у вас М3. Но не судите строго: все же ролик делал не центральный офис BMW, а португальский импортер с ограниченным бюджетом.

Под капотом этой машины расположена рядная «шестерка» мощностью 503 л. с. Крутящий момент — 650 Н·м. По асфальту машина разгоняется до сотни быстрее чем за четыре секунды, а с пакетом M Driver Package ограничитель максимальной скорости сдвинут на 290 км/ч. В общем, это настоящий родник адреналина!

Обращаем внимание тех, кто собирается вечером точно так проехать на своем автомобиле, что видео записывалось с водителем-профессионалом за рулем и на закрытом треке. И при всем этом пилот был в полном «экипе». Как говорится, не пытайтесь повторить дома.