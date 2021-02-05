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Техника на грани фантастики. Обзор функций умного замка

05.02.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские домохозяйства постепенно обживаются умными устройствами. Кто-то поселил дома умную колонку с Алисой, а кто-то установил целую систему с датчиками и контроллерами. Ожидаемо «умнизация» добралась и до дверных замков. Протестировали, каково это — открывать замок пальцем, паролем и через интернет.

Wi-Fi-замок заменяет ваш традиционный дверной замок, позволяя входить в помещение по отпечатку пальца, бесконтактной карточке или паролю. Учет входящих людей и удаленное открытие замка осуществляется через приложение. На этом весь «умный» функционал заканчивается. Как оно все работает на самом деле?

Дверной замок Volibel Intelligent Lock Tuya X9s
6 отзывов
датчик сканер отпечатка пальца, соединение Wi-Fi, размещение уличное/внутри помещения, питание: батарейка (4xAA)
450 р.
5 предложений
Собираем умный дом в Каталоге

Что умеет умный замок?

Мы попросили замок в собранном виде в специальной инсталляционной доске, чтобы оценить и проверить готовое к использованию устройство. Полная комплектация выглядит следующим образом.






Умный замок устанавливается вместо стандартного по толщине врезного замка. Его габаритные размеры указаны в чертеже выше. Если вы доверяете своим инстинктам и навыкам, то можете самостоятельно установить замок. В ином случае ищите профессионала — например, в Услугах, — который за полчаса все сделает.

Есть пять способов открыть дверь с таким замком:

  1. Отпечаток пальца
  2. Пароль, включая временный
  3. Бесконтактная карточка
  4. Ключ
  5. Удаленное открытие через интернет

Настройка выполняется на панели самого замка. Он работает автономно, поэтому все данные о пользователях сохраняются в нем. Процесс сопровождается противным английским или китайским голосом. После настройки звуки можно отключить. Но если надо будет что-то изменить в настройках, без голосовых подсказок будет тяжело. Поэтому инструкцию лучше сохранить.





Первые три способа открытия настраиваются при добавлении администратора и пользователей через цифровую панель замка. Каждому из этих способов замок присваивает номер, который необходим для идентификации пользователей в приложении. Например, при регистрации жены ее отпечатку пальца присвоился номер 011, а паролю — 010, номера вручную связывались с пользователем «жена» в приложении. После этого в истории открытий замка будет указано, кто и в какое время входил в помещение.

Отпечаток пальца срабатывает быстро. Достаточно привычным способом взяться за ручку и на долю секунды задержать палец на датчике. После характерного звукового одобрения замок можно открыть. С чуть влажным пальцем он не работает.




В открытии замка по паролю нет ничего особенного, кроме одной фишки. Чтобы сохранить пароль в тайне от стоящих рядом людей, мы впереди и после него добавляли три любые цифры. Замок это понимал и открывался.






Бесконтактные карточки подходят только из комплекта. Их две штуки, а отдельно докупить нельзя. Замок также несовместим с традиционными карточками доступа в помещение с системами EM Marine и Milfare.

Замок нельзя добавить в умный дом Mi Home или HomeKit. Вероятно, что-то можно сделать в рамках экосистемы умных устройств Tuya, но они у нас не очень распространены, в отличие от Xiaomi. Хотя трудно представить, в какой сценарий домашней автоматизации можно включить умный замок. Разве только с умным дверным звонком, но проверить это не было возможности.

Техника на грани фантастики. Обзор функций умного замка

Замок работает автономно от батареек, которых, по заверениям производителя, хватит на год. Когда они начнут разряжаться, у вас будет еще 200 открытий замка до окончательного отключения. Для аварийного подключения питания предусмотрен microUSB порт на внешней панели и простой физический ключ для открытия замка.

Устройство может работать и без интернета. Он необходим только для отправки уведомлений и удаленного открытия. Подключается замок к Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Если вам отключат свет и Wi-Fi пропадет, то открыть дверь смогут те люди, кого добавили как пользователей в память замка. Но вы об этом не узнаете, потому что уведомления не придут.

Оставшийся «умный» функционал выражен приложением TuyaSmart, которое выглядит копией Mi Home. Русский язык, как обычно в умных устройствах из Китая, добавлен коряво. Что дает приложение:

  • открытие замка с уведомлением;
  • удаленное открытие;
  • создание временных паролей;
  • история открытий;
  • тревожные события.

В первом случае в настройках конкретного пользователя необходимо поставить переключатель об уведомлении вас, когда он откроет замок. Все способы открытия замка, кроме ключей, сохраняются в истории. Там видно, кто, когда и как заходил в помещение.

Техника на грани фантастики. Обзор функций умного замка

Такой замок не про безопасность вашего дома. Приложение только пришлет вам уведомление, когда замок откроется. Его нельзя подключить ни к какой охранной сигнализации, ни к блокировщикам дверей. У него нету датчиков вскрытия или движения. Вы будете в курсе, что замок открылся, но если вы с этим не согласны, то никак помешать не сможете. Получается, что в таком виде умный замок с короткими основными ригелями и дополнительным нижним — скорее вещь в себе. Он просто дает вам новые способы открытия двери, но не ощущение безопасности.

Удаленное открытие возможно только по запросу гостя или вора. Запрос отправляется по нажатию клавиш 9 и # на панели замка. На смартфон приходит уведомление, и замок можно открыть. Просто так через интернет замок открыть нельзя.

Тревожное уведомление всплывает только после пятикратного неправильного пароля, отпечатка или карточки. Но как уже и говорилось выше, даже если кто-то пытается подобрать пароль от вашего умного замка, помешать ему вы не сможете.

Техника на грани фантастики. Обзор функций умного замка

Для открытия умного замка можно задать временный пароль на 5 минут с помощью генератора случайных паролей в приложении или придумать самому, указав время его действия (например, пароль на доступ в помещение с 9 до 18).

Техника на грани фантастики. Обзор функций умного замка

В комплекте поставляется пара ключей. Они пригодятся в случае, если вы забыли все карточки, пароли, потеряли палец и батарейки полностью разрядились. Когда замок открывается ключом, уведомление вам не приходит и в истории открытий это не отображается.

Техника на грани фантастики. Обзор функций умного замка

Оценка автора

С учетом цены и предлагаемых функций умный замок — противоречивая вещь. Больше всего открытие этого замка напоминает разблокировку смартфона по отпечатку пальца. Мы вроде как-то и раньше без этого пользовались телефонами, но с появлением такой функции стало определенно лучше и проще. Примерно так же и тут. Физически нет никакой трудности воспользоваться ключами, особенно когда всю жизнь так делал. Но по отпечатку пальца открывать двери удобнее и быстрее. Стоит ли это таких денег? Каждый для себя решит.

История с умным замком, вопреки ожиданиям, не про безопасность. В плане контроля и охраны доступа в помещения сами производители дверей предлагают решения лучше и надежнее.

Корпоративные пользователи могли бы стать целевой аудиторией этого замка. Но тоже с натяжкой. Можно контролировать, кто и когда приходит на работу, но только по отпечатку пальца. Карточки всего две, как и ключа. История открытий замка не несет никакой ценности для простых пользователей. Временные пароли — это тоже больше коммерческая фишка. Может, пригодится тем, кто сдает квартиру, для хостелов или опять же офисов.

По итогу в данной версии умный замок больше интересен гикам, фанатеющим от любых умных гаджетов. Тут и считыватель отпечатка пальца, и удаленное открытие через интернет, и генераторы временных паролей — все как они любят. Хорошо было бы еще к этому иметь отдельный аккуратный тамбур, адекватных соседей и контролируемый доступ в подъезд.


Дверной замок Volibel Intelligent Lock Tuya X9s
6 отзывов
датчик сканер отпечатка пальца, соединение Wi-Fi, размещение уличное/внутри помещения, питание: батарейка (4xAA)
450 р.
5 предложений
Собираем умный дом в Каталоге

 
 
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Белорусские домохозяйства постепенно обживаются умными устройствами. Кто-то поселил дома умную колонку с Алисой, а кто-то установил целую систему с датчиками и...
 
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