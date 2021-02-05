Техника на грани фантастики. Обзор функций умного замка

Источник материала: Onliner Белорусские домохозяйства постепенно обживаются умными устройствами. Кто-то поселил дома умную колонку с Алисой, а кто-то установил целую систему с датчиками и контроллерами. Ожидаемо «умнизация» добралась и до дверных замков. Протестировали, каково это — открывать замок пальцем, паролем и через интернет.

Wi-Fi-замок заменяет ваш традиционный дверной замок, позволяя входить в помещение по отпечатку пальца, бесконтактной карточке или паролю. Учет входящих людей и удаленное открытие замка осуществляется через приложение. На этом весь «умный» функционал заканчивается. Как оно все работает на самом деле?

Что умеет умный замок?

Мы попросили замок в собранном виде в специальной инсталляционной доске, чтобы оценить и проверить готовое к использованию устройство. Полная комплектация выглядит следующим образом.













Умный замок устанавливается вместо стандартного по толщине врезного замка. Его габаритные размеры указаны в чертеже выше. Если вы доверяете своим инстинктам и навыкам, то можете самостоятельно установить замок. В ином случае ищите профессионала — например, в Услугах , — который за полчаса все сделает.

Есть пять способов открыть дверь с таким замком:

Отпечаток пальца Пароль, включая временный Бесконтактная карточка Ключ Удаленное открытие через интернет

Настройка выполняется на панели самого замка. Он работает автономно, поэтому все данные о пользователях сохраняются в нем. Процесс сопровождается противным английским или китайским голосом. После настройки звуки можно отключить. Но если надо будет что-то изменить в настройках, без голосовых подсказок будет тяжело. Поэтому инструкцию лучше сохранить.











Первые три способа открытия настраиваются при добавлении администратора и пользователей через цифровую панель замка. Каждому из этих способов замок присваивает номер, который необходим для идентификации пользователей в приложении. Например, при регистрации жены ее отпечатку пальца присвоился номер 011, а паролю — 010, номера вручную связывались с пользователем «жена» в приложении. После этого в истории открытий замка будет указано, кто и в какое время входил в помещение.

Отпечаток пальца срабатывает быстро. Достаточно привычным способом взяться за ручку и на долю секунды задержать палец на датчике. После характерного звукового одобрения замок можно открыть. С чуть влажным пальцем он не работает.









В открытии замка по паролю нет ничего особенного, кроме одной фишки. Чтобы сохранить пароль в тайне от стоящих рядом людей, мы впереди и после него добавляли три любые цифры. Замок это понимал и открывался.













Бесконтактные карточки подходят только из комплекта. Их две штуки, а отдельно докупить нельзя. Замок также несовместим с традиционными карточками доступа в помещение с системами EM Marine и Milfare.

Замок нельзя добавить в умный дом Mi Home или HomeKit. Вероятно, что-то можно сделать в рамках экосистемы умных устройств Tuya, но они у нас не очень распространены, в отличие от Xiaomi. Хотя трудно представить, в какой сценарий домашней автоматизации можно включить умный замок. Разве только с умным дверным звонком, но проверить это не было возможности.





Замок работает автономно от батареек, которых, по заверениям производителя, хватит на год. Когда они начнут разряжаться, у вас будет еще 200 открытий замка до окончательного отключения. Для аварийного подключения питания предусмотрен microUSB порт на внешней панели и простой физический ключ для открытия замка.

Устройство может работать и без интернета. Он необходим только для отправки уведомлений и удаленного открытия. Подключается замок к Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Если вам отключат свет и Wi-Fi пропадет, то открыть дверь смогут те люди, кого добавили как пользователей в память замка. Но вы об этом не узнаете, потому что уведомления не придут.

Оставшийся «умный» функционал выражен приложением TuyaSmart, которое выглядит копией Mi Home. Русский язык, как обычно в умных устройствах из Китая, добавлен коряво. Что дает приложение:

открытие замка с уведомлением;

удаленное открытие;

создание временных паролей;

история открытий;

тревожные события.

В первом случае в настройках конкретного пользователя необходимо поставить переключатель об уведомлении вас, когда он откроет замок. Все способы открытия замка, кроме ключей, сохраняются в истории. Там видно, кто, когда и как заходил в помещение.





Такой замок не про безопасность вашего дома. Приложение только пришлет вам уведомление, когда замок откроется. Его нельзя подключить ни к какой охранной сигнализации, ни к блокировщикам дверей. У него нету датчиков вскрытия или движения. Вы будете в курсе, что замок открылся, но если вы с этим не согласны, то никак помешать не сможете. Получается, что в таком виде умный замок с короткими основными ригелями и дополнительным нижним — скорее вещь в себе. Он просто дает вам новые способы открытия двери, но не ощущение безопасности.

Удаленное открытие возможно только по запросу гостя или вора. Запрос отправляется по нажатию клавиш 9 и # на панели замка. На смартфон приходит уведомление, и замок можно открыть. Просто так через интернет замок открыть нельзя.

Тревожное уведомление всплывает только после пятикратного неправильного пароля, отпечатка или карточки. Но как уже и говорилось выше, даже если кто-то пытается подобрать пароль от вашего умного замка, помешать ему вы не сможете.





Для открытия умного замка можно задать временный пароль на 5 минут с помощью генератора случайных паролей в приложении или придумать самому, указав время его действия (например, пароль на доступ в помещение с 9 до 18).





В комплекте поставляется пара ключей. Они пригодятся в случае, если вы забыли все карточки, пароли, потеряли палец и батарейки полностью разрядились. Когда замок открывается ключом, уведомление вам не приходит и в истории открытий это не отображается.





Оценка автора

С учетом цены и предлагаемых функций умный замок — противоречивая вещь. Больше всего открытие этого замка напоминает разблокировку смартфона по отпечатку пальца. Мы вроде как-то и раньше без этого пользовались телефонами, но с появлением такой функции стало определенно лучше и проще. Примерно так же и тут. Физически нет никакой трудности воспользоваться ключами, особенно когда всю жизнь так делал. Но по отпечатку пальца открывать двери удобнее и быстрее. Стоит ли это таких денег? Каждый для себя решит.

История с умным замком, вопреки ожиданиям, не про безопасность. В плане контроля и охраны доступа в помещения сами производители дверей предлагают решения лучше и надежнее.

Корпоративные пользователи могли бы стать целевой аудиторией этого замка. Но тоже с натяжкой. Можно контролировать, кто и когда приходит на работу, но только по отпечатку пальца. Карточки всего две, как и ключа. История открытий замка не несет никакой ценности для простых пользователей. Временные пароли — это тоже больше коммерческая фишка. Может, пригодится тем, кто сдает квартиру , для хостелов или опять же офисов.

По итогу в данной версии умный замок больше интересен гикам, фанатеющим от любых умных гаджетов. Тут и считыватель отпечатка пальца, и удаленное открытие через интернет, и генераторы временных паролей — все как они любят. Хорошо было бы еще к этому иметь отдельный аккуратный тамбур, адекватных соседей и контролируемый доступ в подъезд.