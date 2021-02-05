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Мужчина упал с 17-го этажа на коляску с ребенком: оба погибли

05.02.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужчина упал с 17-го этажа на коляску с ребенком: оба погибли
Иллюстративное фото
Трагический случай привёл к двум нелепым смертям в Воронеже.

Мужчина упал из окна, расположенном на 17-м этаже многоквартирного дома и рухнул на коляску с ребёнком.

Инцидент произошел в районе Шилово.

Выпавший житель скончался на месте происшествия. Пострадавшего пятимесячного малыша пытались реанимировать прибывшие к дому врачи, но его травмы также оказались несовместимыми с жизнью.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, передаёт телеканал «360».
 
 
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