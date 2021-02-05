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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчина упал с 17-го этажа на коляску с ребенком: оба погибли Инцидент произошел в районе Шилово.

Мужчина упал из окна, расположенном на 17-м этаже многоквартирного дома и рухнул на коляску с ребёнком.Инцидент произошел в районе Шилово.Выпавший житель скончался на месте происшествия. Пострадавшего пятимесячного малыша пытались реанимировать прибывшие к дому врачи, но его травмы также оказались несовместимыми с жизнью.Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, передаёт телеканал