Когда закон умер: 4 года строгого режима за брошенные в ОМОН... цветы

Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В чем обвинили Нурдинова?

Четыре года я отсижу — выйду с поднятой головой и с чистой душой

«Я в тот момент думал: что мне дальше делать? Либо спрятаться в кусты и делать вид, что я типо ничего не видел и идти с этим дальше по жизни. А вы знаете, как это просыпаться полгода и слышать этот звук, вероятно, взрыв? Вы знаете?! Вы не знаете! А я знаю! Особенно, в первое время просто не спишь. Меня вела душа. Хотите верьте, а хотите — нет. Четыре года я отсижу — выйду с поднятыми руками, с поднятой головой и с чистой душой.



Я пришел на «Ригу», да я согласен, я смотрел, я говорил, посмотреть в глаза, проверить, насколько это чистая правда, насколько это не ложь из интернета или с телевидения, как это все продается сейчас. Я пошел сам для себя изучить, зачем мне слушать другого, если я сам могу увидеть.



И до 12 часов ни один человек не бросил камня, просто шло строительство баррикад. И я под деревом там рядом наблюдал с 11 часов до 12. Потом я просто перешел дорогу на другую сторону, пока переходил, то сделал эту гребанную фотографию, которую вы мне предъявляете сейчас. Что я сейчас... сколько? Это одна секунда, одна секунда...



Давайте посчитаем, две минуты на дороге и одна секунда — фотография, вы мне сейчас вешаете иск на 36 тысяч?! Это разве не кража? Это против меня сейчас закон нарушается. И все доказательства есть.



Уважаемая судья, помните, Вы спросили, почему я сказал, что сразу побежал, а там на видео было видно, что не сразу. Помните? Помните. А есть еще видео, где видно, что за моей спиной возле «Риги» в этот момент есть куча людей.



А знаете, как я вспомнил? Я познакомился с блогером, который как раз в это время снимал видео с репортажа, в тот момент, когда я шел делать фальшбросок. Если по-настоящему взять и посмотреть видео, то видно, что я иду к куче камней, а потом резко передумываю и иду назад, у меня пустая рука всегда была.



Второй мах — это был следующий за первым, соответственно, у меня не было вообще камней. И я говорю, я не помню, я говорил в РУВД, что я не помню, они подумали, что они проскочат, у них проскочит и проскочило. В чем я виноват? Спасибо! Я не хочу больше ничего говорить. Смотрите сами...»

Чем все закончилось?

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