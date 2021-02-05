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Жители Заводского района прорвали информационную блокаду
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
«Утро должно начинаться с хороших новостей!
3000 «Ангарского Правдоруба» и 4000 «Честной газеты» уже ищут своих читателей).
Во время отсутствия независимых СМИ, неравнодушные граждане стараются донести честные новости в каждую квартиру», - пишет
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Утро должно начинаться с хороших новостей!
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