ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко дал Банку развития больше полномочий для поддержки экспорта

05.02.2021 12:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Для повышения привлекательности белорусского экспорта расширяются полномочия Банка развития. Это предусматривает указ № 39, который подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко дал Банку развития больше полномочий для поддержки экспорта
Фото носит иллюстративный характер

Документ «предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции», говорится в сообщении пресс-службы.

В частности Банку развития предоставляется возможность при кредитовании экспорта белорусской продукции давать в 2021—2022 годах экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам.

Кроме этого, банк может использовать в 2021—2022 годах такие финансовые инструменты, как факторинг (уступка денежного требования), постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.

Предусматривается также предоставление в 2021—2022 годах права банкам (по утверждаемому правительством перечню) выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам, а также нерезидентам для оплаты реализуемых резидентами товаров, работ, услуг.

При этом указ отменяет минимальную сумму предоставления экспортных кредитов (эквивалентную не менее чем 200 тыс. долларов).

В Беларуси в будущем планируют принять и иные меры для стимулирования экспорта. Так, на базе Банка развития запланировано создание национального экспортного центра, специалисты которого будут оказывать комплекс профессиональных услуг (в том числе связанных с консультированием) белорусским экспортерам.

Согласно последним данным, валютная выручка Беларуси от экспорта товаров составила в январе—ноябре 2020 года 24 млрд 688,2 млн долларов (-13,3%, или 3 млрд 785,4 млн), выручка от экспорта услуг — 7 млрд 854,4 млн долларов (-7,4%, или 630,2 млн).

По мнению экспертов, значительное сокращение валютной выручки обусловлено уменьшением поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале 2020 года, сокращением внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии COVID-19, снижением стоимости в мире сырьевых товаров (в частности калийных удобрений), которые экспортирует Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для повышения привлекательности белорусского экспорта расширяются полномочия Банка развития. Это предусматривает указ № 39, который подписал Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
4 миллиона на город-спутник, 1,2 миллиона на новые отделения милиции. Депутаты подкорректировали инвестпрограмму Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by