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Художнику из Минска дали четыре года колонии за участие в акциях протеста

05.02.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минчанин Александр Нурдинов осужден к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такое решение 5 февраля вынесла судья суда Ленинского района Татьяна Шотик.

Художнику из Минска дали четыре года колонии за участие в акциях протеста

29-летний художник обвинялся в участии в протестных акциях 9—10 августа, блокировании дорог, возведении баррикад и в том, что он «бросал растительность из клумб в сотрудников органов внутренних дел».

Согласно обвинению, Александр Нурдинов «вечером 9 августа прошлого года принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, происходящим на проспекте Победителей в Минске. Увидев, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, он сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел».

Кроме этого, говорится в обвинении, Нурдинов «вместе с неустановленными лицами осуществил блокирование путей транспортных коммуникаций путем выхода на проезжую часть, что повлекло нарушение работы городского пассажирского транспорта».

Также следствие установило, что 10 августа Нурдинов «участвовал в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Л.Беды в Минске».

«Находясь в толпе участников, он бросал в сторону сотрудников милиции различные предметы и возводил баррикады на проезжей части, тем самым создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал сопротивление представителям власти», — утверждается в обвинении.

Нурдинов признал, что бросал растения, но не признал вину в блокировании движения транспорта и других действиях, которые ему инкриминируются.

«Четыре года я отсижу — выйду с поднятыми руками, с поднятой головой и с чистой душой», — сказал Нурдинов в последнем слове, сообщает spring96.org

 

Фото TUT.by

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин Александр Нурдинов осужден к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такое решение 5 февраля вынесла судья суда Ленинского района...
 
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