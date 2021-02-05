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Готовятся рейды и жесткий контроль: ГАИ перешла на усиленный вариант несения службы

05.02.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С пятницы и на выходных сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на дорогах Минской области в усиленном режиме.

Готовятся рейды и жесткий контроль: ГАИ перешла на усиленный вариант несения службы

В поле зрения ГАИ кроме всего прочего будет «пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения».

В рамках профилактической акции «Трезвый водитель» наряды дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный вариант несения службы: «Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, в рамках данной акции будет осуществлен контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств».

Напомним, что за вождение «под мухой», передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается прав на три года. Кроме этого, он получает штраф в размере от 1450 до 2900 рублей (за повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется).

«Водителям следует помнить, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию», — отметили в ГАИ, призвав людей звонить по «102», если они увидят пьяных участников дорожного движения.

 
 
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С пятницы и на выходных сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на дорогах Минской области в усиленном режиме.
 
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