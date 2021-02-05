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Футбол. Средняя зарплата в брестском «Динамо» составит 1,5 тыс долларов
Источник материала: Партизан
По информации
В хоккее такие деньги получают только малолетки.
В прошлом сезоне средняя зарплата в команде была в районе 10 тысяч у.е. Зачем разгромили команду, совершенно непонятно. Но по той же схееме в свое время разгромили и футбольный Динамо Минск.
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По информации Tribuna.com, средний месячный доход футболиста брестского «Динамо» в нынешнем году составит около четырех тысяч белорусских рублей (1,5 тыс долларов по...
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