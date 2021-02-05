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Футбол. Средняя зарплата в брестском «Динамо» составит 1,5 тыс долларов

05.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации Tribuna.com, средний месячный доход футболиста брестского «Динамо» в нынешнем году составит около четырех тысяч белорусских рублей (1,5 тыс долларов по курсу на начало февраля).



В хоккее такие деньги получают только малолетки.

В прошлом сезоне средняя зарплата в команде была в районе 10 тысяч у.е. Зачем разгромили команду, совершенно непонятно. Но по той же схееме в свое время разгромили и футбольный Динамо Минск.  
 
Теги: Минск
 
 
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По информации Tribuna.com, средний месячный доход футболиста брестского «Динамо» в нынешнем году составит около четырех тысяч белорусских рублей (1,5 тыс долларов по...
 
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