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ЗВР тают на глазах: только за январь минус $265 млн

05.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Золотовалютные резервы Беларуси за январь сократились на 265 млн долларов, или на 3,5%, и на 1 февраля составили 7 млрд 203,4 млн долларов, сообщает Национальный банк.

По информации регулятора, сокращение резервов обусловлено погашением государством "внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов США, а также уменьшением цены на монетарное золото", передает БелаПАН.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте", — уточняет Нацбанк.

Регулятор напоминает, что, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов США.

На прошлой неделе первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления отметил, что дальнейшее снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу в размере 3,3 млрд долларов.

"В текущих экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее чем двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности", — заверил первый заместитель главы Нацбанка.

За 2020 год золотовалютные резервы существенно сократились - на 1,9 млрд долларов США, или на 20,5% (на начало 2020-го они составляли 9,4 млрд долларов). 

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте - на 1 018,4 млн долларов, в августе - на 1 399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

На фоне усиления девальвационных ожиданий население в 2020 году купило иностранной валюты на 1 969,8 млн долларов больше, чем продало.

В октябре белорусские власти, рассчитавшись по долгам за газ, привлекли кредит Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 млн долларов, что позволило немного увеличить золотовалютные резервы.

Кроме этого, в конце декабря в Беларусь поступил первый транш на 500 млн долларов государственного финансового кредита России. Ожидается, что второй транш на такую же сумму будет перечислен в этом году.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси за январь сократились на 265 млн долларов, или на 3,5%, и на 1 февраля составили 7 млрд 203,4 млн долларов, сообщает Национальный банк.
 
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