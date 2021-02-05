Источник материала: Хартия'97

Белорусы забирают резервы у Нацбанка 5.02.2021, 12:15

Фото: bymedia

Люди не верят властям и активно запасаются валютой.

ЗВР Беларуси снизились за первый месяц 2021 года на 265 млн USD. Объясняем, как и почему это произошло, сообщает banki24.by .

На 1 февраля резервные активы властей опустились до 7,203 млрд USD. Падение резервов состоялось на фоне существенных платежей по валютным долгам и снижения цены золота на мировом рынке.

За январь 2021 года Нацбанк и Минфин погасили валютные долги в размере 411 млн USD. Для сравнения: в декабре 2020 года платежи властей в валюте составили 227 млн USD, в январе 2020-го — 556 млн USD.

При этом в декабре-2020 ЗВР Беларуси выросли на 92,1 млн USD, а в январе-2020 — сократились на 150,4 млн USD. В обоих случаях динамику резервов улучшил рост цен на золото.

Эффект от падения цен на золото дал порядка 44 млн USD в минус к официальным резервам властей. Это значит, что снижение ЗВР более чем на 200 млн USD объясняется растратой валютной части резервов.

Кроме погашения валютных долгов на 411 млн USD власти были вынуждены направить деньги на валютные интервенции. В пресс-релизе регулятора отсутствует указание на покупку валюты с биржи. По нашим оценкам размер таких интервенций в январе составил около 30 млн USD.

Некоторую поддержку резервам оказали поступления в валюте в виде экспортных пошлин, а также продажа Минфином валютных облигаций.

Что касается состояния внутреннего рынка, то в сегменте купли-продажи валюты предприятиями-резидентами на него повлияли квартальные налоги. В итоге компании продали банкам валюты на 48,9 млн USD больше, чем купили у них. В январе-2020 наблюдалась чистая покупка валюты на 24 млн USD.

Совсем по-другому себя вело население. Белорусы потратили остатки высоких декабрьских зарплат на покупку валюты. За январь 2021 года чистая покупка валюты составила 154,3 млн USD. Годом ранее нетто-спрос на валюту у граждан был втрое ниже — 44,8 млн USD.

Продажа физлицами наличной валюты в январе-2021 составила скромнейшие 7,8 млн USD. Годом ранее население продало банкам 51,7 млн USD кэша.

Значительно ускорилась скупка валюты по безналу. Если в январе 2020 года по этой категории нетто-покупка составила 96,5 млн USD, то в январе 2021-го — уже 162 млн USD.

Похоже, что белорусы не желают верить увещеваниям чиновников о стабилизации ситуации с экономикой и активно запасаются валютой, пока есть такая возможность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .