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Политолог: Китаю не нужен политический лузер Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Политолог: Китаю не нужен политический лузер Лукашенко
Его время давно ушло.
Китай не будет играть с Лукашенко против интересов Москвы. Позиция Кремля не раз озвучивалась - транзит власти в рамках конституционных механизмов. Были определены конкретные сроки и под эти обещания выдан кредит. Лукашенко в свойственной манере начал хитрить, пишет в своем
Ему срочно нужны деньги, чтобы выполнять обязательства перед внешними кредиторами и недопустить обнищание населения.
Рынки западного капитала закрыты, выгода для России снова помогать лжецу деньгами неочевидна, а Китаю это зачем?
В Пекине помнят выходку Лукашенко, который в апреле 2019 года раньше времени покинул саммит «Один пояс — один путь».
Китай обжегся на многих проектах, которые реализовывал в Беларуси.
Китаю нужна Беларусь, имеющая тесные экономические и политические отношения с ЕС.
Визит Лукашенко в Пекин очень сомнителен. Он сейчас в таком положении, что боится страну покидать больше чем на сутки.
Да и зачем принимать политического лузера? Его время давно ушло. Китай мыслит историческими категориями.
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