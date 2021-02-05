Источник материала: Хартия'97

В Беларусь возвращаются морозы 1 5.02.2021, 11:33

В выходные будет до −26°С.

С северными ветрами в нашу страну начал поступать холодный воздух. Сегодня средняя суточная температура еще будет близка к климатической норме, но уже в выходные морозы усилятся. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

6 февраля, в субботу, ночью и утром местами по стране ожидается небольшой снег. Днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −12…18°С, при прояснениях −19…22°С, в южных районах −8…11°С; максимальная днем −9…15°С, по юго-западу −6…8°С.

В воскресенье, 7 февраля, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −16…23°С, местами −24…26°С, максимальная днем −8…15°С.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе сохранится морозная погода.

8 февраля, в понедельник, ночью по югу, днем преимущественно по юго-западной половине страны снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по юго-западу в отдельных районах усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −17…24°С, при прояснениях −25…28°С, по юго-западу −10…16°С; максимальная днем −7…15°С.

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