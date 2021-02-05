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Координатору «Европейской Беларуси» Евгению Афнагелю предъявили еще одно обвинение
Источник материала: Хартия'97
Координатору «Европейской Беларуси» Евгению Афнагелю предъявили еще одно обвинение
Политзаключенный находится под стражей с 25 сентября.
Координатору гражданской кампании «Европейской Беларуси» Евгению Афнагелю предъявили еще одно обвинение.
Об этом Charter97.org сообщила супруга политика Екатерина Людвиг.
Евгения Афнагеля обвиняют по ч.3 ст.293 УК РБ (финансирование массовых беспорядков). Ранее ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).
Политзаключенный находится под стражей с 25 сентября.
У Евгения День рождения 7 февраля, поддержите его, написав письмо по адресу:
СИЗО-1, ул. Володарского, 2. Минск, 220030
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Политзаключенный находится под стражей с 25 сентября.
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