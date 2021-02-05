ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ядро сторонников Путина размывается»

05.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Ядро сторонников Путина размывается»

1
  • 5.02.2021, 11:26
  • 1,058
«Ядро сторонников Путина размывается»

За последние три года оно уменьшилось почти вдвое.

4 февраля «Левада-центр» сообщил, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину в конце января — начале февраля снизился до 29%. В августе-октябре 2020 года он составлял 34%. При этом оппозиционный политик Алексей Навальный впервые обошел по уровню доверия лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Его рейтинг среди россиян составил 5%.

Телеканал «Дождь» обсудил результаты свежих опросов с директором «Левада-центра» Львом Гудковым.

По словам Гудкова, ядро сторонников Путина размывается и за последние три года оно уменьшилось почти вдвое. Также он рассказал, что фильм Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина» в Геленджике посмотрели не менее 32 миллионов россиян.

«Но отношение к этому фильму, так же как и к другим докладам о коррупции, которые мы отслеживаем с 2012 года, отношение не однозначное. У некоторых он вызывает возмущение и представление о фантастических масштабах клептократии высшего руководства страны, у кого-то — попсовый интерес к жизни «небожителя», а у кого-то — любопытство, связанное с интересом к жизни политиков. Но есть выраженное раздражение и отвращение, ирония к этой жалкой роскоши, огражденной забором секретности и суперохраны», — сказал Гудков.

Вместе с тем он отметил, что на рейтинг Путина фильм повлиял слабо, как и предыдущие антикоррупционные расследования. А также добавил, что раздражение и недовольство части россиян не скажется на результатах выборов, потому что критично настроенные к действующей власти граждане просто перестают ходить на выборы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние три года оно уменьшилось почти вдвое.
 
Новости дня
Новости разные
 
Готовятся рейды и жесткий контроль: ГАИ перешла на усиленный вариант несения службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by