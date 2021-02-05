Источник материала: Хартия'97

Минчане с Ангарской начали массированное наступление на пропаганду 1 5.02.2021, 11:19

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Жители Заводского района прорвали информационную блокаду.

Минчане с улицы Ангарской начали сегодня массированное наступление на госпропаганду.

«Утро должно начинаться с хороших новостей!

3000 «Ангарского Правдоруба» и 4000 «Честной газеты» уже ищут своих читателей)

Во время отсутствия независимых СМИ, неравнодушные граждане стараются донести честные новости в каждую квартиру», - пишет «Ангарская для жизни» .

















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