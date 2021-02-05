Дом как снежная горка. Вот что построили в Подмосковье - похоже на землянку, но гораздо сложнее

Источник материала: Tut.by

Этот дом в Подмосковье буквально вырастает скошенной кровлей из земли. Как пишет archi.ru, одной из отличительных особенностей этого проекта стала его полная интеграция в окружающую среду — архитекторам из студии Snegiri Architects удалось сохранить существующие деревья, вписав их в пятно застройки. Минимально заметное здание не перекрывает ландшафт, становится его органичным продолжением, в том числе и за счет зеленой кровли.

Дом использует природные достоинства контекста по максимуму: он приближен к теневому торцу сравнительно небольшого прямоугольного участка и обращен к нему «спиной» — два этажа, внешние стены покрыты черным деревом, окон не очень много, хотя среди них встречаются светоносные угловые.







Справа от бокового входа в нише очаровательная поленница, вход отмечен козырьком с подсветкой и уголком из стеклоблоков: они красивы, днем освещают прихожую, а вечером дают понять, включен ли внутри свет. И все же с этих трех сторон дом — скорее «крепость», строго черная и довольно суровая.



Фото: snegiri.me



Фото: snegiri.me

Самое интересное — с четвертой стороны, обращенной к участку и на солнечную южную сторону. Таким образом удалось оставить участок светлым и максимально «поймать» солнечные лучи и тепло.



Фото: snegiri.me

С этой стороны объем дома «срезан» — от крыши до земли образуется «горка», вверху цельная, в уровне нижнего этажа двухчастная, поскольку крылья (или ноги?) расступаются, оставляя место для выреза просторной террасы, приподнятой над уровнем земли сантиметров на 50, с большими стеклами двухъярусной гостиной за ней. В скосах проделаны проходы для удобного передвижения между террасой и участком.



Фото: snegiri.me

Скошенная часть кровли полностью озеленена, ее «пирог», — рассказывают авторы — «хитроумно составлен на базе плоских зеленых крыш «Технониколь» и засажен неприхотливым очитком. Как будто лужайка в какой-то момент начинает подъем и превращается в газон. У скоса кровли, конечно, нет цели обмануть глаз и прикинуться естественным склоном, для этого он слишком прям, но издали дом отлично «маскируется» в зеленом окружении.



Летний вид дома. Фото: snegiri.me

С южной стороны облицовочная лиственница в основном перестает быть черной, появляется желтоватый естественный цвет, который перекликается с деревом в интерьере — дом не только становится более теплым, но и «раскрывается» к лужайке.

Зимой же дом, надо признать, становится похож на снежную горку — так и хочется представить себе, что здесь можно прокатиться. Но нет, нельзя.

Зеленая природная составляющая важнее. Тем более что терраса отступает не просто так, а оставляя место для пары сосен, которые архитектор и заказчик решили сохранить. То есть форма мотивирована и вписана в окружение — хотя нельзя сказать, что подчинена: дом вполне заметен, скорее, перед нами союз человеческого ratio с естественными материалами, в том числе — землей и растениями, а также удачными условиями.





Внутри дом устроен логично: двусветная кухня-гостиная за террасой полностью помещена под скатом, внизу ее пространство освещено окнами в пол, вверху — двумя мансардными окнами в зеленом скосе. Над кухней — балкон второго этажа, чуть сбоку — камин, его-то труба и возвышается над зеленой кровлей.



Фото: snegiri.me

Внутри, как и снаружи, дом лаконичен и стремится к естественным материалам, белое сочетается с черным, «бетонным» серым и деревом естественного оттенка. Замечательна лестница без перил и черная ретрованная с деревянным потолком.



Фото: snegiri.me

Конструктивно дом состоит из монолитного бетонного каркаса и обшит лиственницей, пропитанной натуральным льняным маслом.



Фото: snegiri.me

Помимо «зеленой» внешности, дом стремится к пассивности и энергоэффективности: «оснащен энергосберегающими окнами, системой вентиляции с рекуперацией воздуха и полностью утеплен, по периметру предусмотрена многоступенчатая система очистки воды». Заказчик увлечен инновациями, так что внутри установлена система «умного дома», которая включает охранную систему, а на парковке рядом с домом планируется установить зарядку для Tesla.