VAL выпустили ремикс на трек, с которым не доехали на «Евровидение». Зацените, как круто получилось

Источник материала: Tut.by

Дуэт VAL, который должен был представить Беларусь на «Евровидении», но был снят с конкурса, выпустил ремикс на трек Da Vidna, с которым музыканты и победили в национальном отборе в 2020 году. Вместе с ремиксом дуэт также выпустил видео на получившуюся композицию для Belsat Music . Получилось атмосферно и очень по-молодежному. А еще в видео снялись «Купалаўцы».

Музыканты написали, что их новый релиз — «альтернатива нынешнему отбору, проводимому нелегитимным режимом».

— Вот и прошел год с релиза оригинальной версии Da Vidna. 2020 год был тяжелым, но и наполненным большим количеством невероятных событий. Хотя и мы не представим Беларусь на «Евровидении-2021» из-за нашего мнения касательно общественно-политического кризиса в родной стране, мы невероятно рады подарить вам Synthwave Remix на Da Vidna. Давайте вместе сделаем этот год лучше, наконец победим пандемию и подарим друг другу много тепла, — сказали VAL.

А вот тут можно послушать оригинальную версию трека с домашнего концерта VAL.

Напомним, дуэту Влада Фраймана и Леры Грибусовой, который стал победителем национального отбора в 2020 году, Белтелерадиокомпания отказала в участии, объяснив это тем, что у музыкантов «отсутствует совесть» .