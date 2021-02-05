﻿ В Гродно Volkswagen Touareg вытащил застрявшую в снегу на дороге груженую фуру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно Volkswagen Touareg вытащил застрявшую в снегу на дороге груженую фуру

05.02.2021 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гродно в четверг, 4 февраля, снова накрыл сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция предупреждала об ухудшении дорожных условий, а коммунальники весь день чистили дороги. Не обошлось и без застрявших на занесенной снегом и обледенелой проезжей части автомобилей. В этих случаях на помощь приходили неравнодушные гродненцы.


Скрин видео

Так, на улице Победы в областном центре Volkswagen Touareg тащил в горку груженую фуру АВС — и в итоге вытянул ее из ледяной западни.

Представители фирмы решили отблагодарить неравнодушного водителя и поговорили с ним.

Гродненца зовут Сергей Дешук. Он рассказал, что у машины полный привод, поэтому водитель старается помочь тем, кто застревает сейчас на дорогах. Мужчина признается, что даже купил специальный трос для этих целей.


Сергей Дешук. Скрин видео

В этот раз Сергей просто проезжал мимо, увидел застрявший грузовик и решил помочь. И водитель большегруза, и другие водители, стоящие рядом, говорили Сергею, что ничего не получится: фура груженая, тяжелая и крепко застряла в снегу. А он попробовал — и все получилось.

— Мы подсыпали песок и под колеса фуры, и под мой Volkswagen Touareg. Так и выехали, — рассказывает Сергей.

А еще водитель внедорожника KIA Sportage Артем вытянул два автобуса на улице Брикеля. Молодой человек увидел, что транспорт не может подняться в гору — и предложил свою помощь, сообщает autogrodno.by.

И здесь тоже все получилось.

Помогали застрявшим гродненским водителям и сотрудники МЧС.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродно в четверг, 4 февраля, снова накрыл сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жанчыны на Акрэсьціна сьпяць на падлозе і голых дошках у перапоўненай камэры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by