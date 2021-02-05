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В Гродно Volkswagen Touareg вытащил застрявшую в снегу на дороге груженую фуру
Источник материала: Tut.by
Гродно в четверг, 4 февраля, снова накрыл сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках. Госавтоинспекция предупреждала об ухудшении дорожных условий, а коммунальники весь день чистили дороги. Не обошлось и без застрявших на занесенной снегом и обледенелой проезжей части автомобилей. В этих случаях на помощь приходили неравнодушные гродненцы.
Так, на улице Победы в областном центре Volkswagen Touareg тащил в горку груженую фуру АВС — и в итоге вытянул ее из ледяной западни.
Представители фирмы решили отблагодарить неравнодушного водителя и поговорили с ним.
Гродненца зовут Сергей Дешук. Он рассказал, что у машины полный привод, поэтому водитель старается помочь тем, кто застревает сейчас на дорогах. Мужчина признается, что даже купил специальный трос для этих целей.
В этот раз Сергей просто проезжал мимо, увидел застрявший грузовик и решил помочь. И водитель большегруза, и другие водители, стоящие рядом, говорили Сергею, что ничего не получится: фура груженая, тяжелая и крепко застряла в снегу. А он попробовал — и все получилось.
— Мы подсыпали песок и под колеса фуры, и под мой Volkswagen Touareg. Так и выехали, — рассказывает Сергей.
А еще водитель внедорожника KIA Sportage Артем вытянул два автобуса на улице Брикеля. Молодой человек увидел, что транспорт не может подняться в гору — и предложил свою помощь,
И здесь тоже все получилось.
Помогали застрявшим гродненским водителям и сотрудники МЧС.
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Гродно в четверг, 4 февраля, снова накрыл сильный снегопад. Утром город стоял в 10-балльных пробках.
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