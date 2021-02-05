Лукашенко призвал при лечении коронавируса не забывать про другие болезни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Кроме эффективного лечения с мировой инфекцией следует уделять должное внимание и другим заболеванием. На это обратил внимание президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с представителями науки.

На встрече в пятницу доктор медицинских наук, профессор Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов рассказал об опыте лечения гепатита С - вируса, который вызывает заболевание печени. По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила Беларусь как одну из стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению этого заболевания.

Президент отметил, что эта тема сейчас очень актуальна.

"Мы увлеклись ковидом и забыли, что надо лечить и другие болезни. Мы об этом говорили еще в начале первой волны, что ковид ковидом, но не надо забывать и о других заболеваниях. И вы, наверное, заметили: вот Европейский союз сейчас заговорил об онкологии. Беда. Кто-кто, а больные онкологическими заболеваниями ждать-то не могут. Пошла смертность от онкологии", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Беларуси этой проблеме уделили внимание как при первой волне, так и при второй волне, и онкологические центры специально не перегружали.

По его словам, в Европе сейчас вкладывают огромные средства в спасение людей от онкозаболеваний.