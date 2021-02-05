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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие дни

05.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил Гидрометцентр.

© Sputnik / Виктор Толочко
Ситуация на дорогах в Минске: где снег парализовал движение

В ночь с воскресенья на понедельник прогнозируется понижение температуры до -25..-28°С. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах в субботу.

На выходных преимущественно будет без осадков. Небольшой снег пройдет только ночью и утром в субботу, а также в воскресенье по Брестской области. Мороз к концу недели усилится. В субботу ночью на улице будет -13..-18°С, местами -20°С, по югу температура опустится до -10..-12°С. Днем по стране прогнозируется -7..-14°С.

В воскресенье температура воздуха ночью составит -15..-22°С, местами -23..-25°С, днем -7..-14°С. В юго-западных районах днем ожидается также порывистый ветер.

На пятницу также объявлен желтый уровень опасности - белорусов на дорогах может ожидать гололедица, однако днем на улице будет не ниже - 10°С. Во многих районах пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Самая холодная ночь ожидается с воскресенья на понедельник, когда воздух местами может охладиться до -28°С.
 
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