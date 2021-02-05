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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие дни
05.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил Гидрометцентр.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ночь с воскресенья на понедельник прогнозируется понижение температуры до -25..-28°С. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах в субботу.
На выходных преимущественно будет без осадков. Небольшой снег пройдет только ночью и утром в субботу, а также в воскресенье по Брестской области. Мороз к концу недели усилится. В субботу ночью на улице будет -13..-18°С, местами -20°С, по югу температура опустится до -10..-12°С. Днем по стране прогнозируется -7..-14°С.
В воскресенье температура воздуха ночью составит -15..-22°С, местами -23..-25°С, днем -7..-14°С. В юго-западных районах днем ожидается также порывистый ветер.
На пятницу также
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Самая холодная ночь ожидается с воскресенья на понедельник, когда воздух местами может охладиться до -28°С.
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