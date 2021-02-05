Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Суслика видишь? А он есть": откуда в Литве "вдруг нашли" энергию с БелАЭС

При этом самым простым способом борьбы с перетоками электроэнергии с белорусской станции могло бы стать создание собственных генерирующих мощностей в Литве, а не попытки контролировать ее происхождение, отмечает собеседник Sputnik.

"Если вы хотите спасаться от наводнения, вам нужно горку делать, а не ямку. Литва сама себе яму вырыла, в которую теперь нужная стране электроэнергия перетекает из российских энергосетей. А российские энергосети, в свою очередь, у них же никаких запретов нет, берут эту электроэнергию с БелАЭС", ― рассуждает эксперт.

Любые процедуры некоего контроля электроэнергии "безумны по своей постановке, потому что вода все равно дырочку найдет", добавляет Анпилогов.

В то же время литовская сторона по-прежнему не учитывает, что других источников настолько надежной и легко помещаемой в литовский энергетический баланс энергии просто нет, отмечает специалист.

"Все эти кабели, линии электропередач, протянутые к Польше, в гораздо меньшей степени надежны. Когда Литва и Латвия в минувшем году проводили учения по отключению от российских энергосетей, и в этот момент у них трансбалтийские кабели оказались в неработоспособном состоянии, им пришлось познакомиться с таким явлением как блэкаут", ― рассказывает Анпилогов.

Теперь, чтобы продолжать работу экономики и стабильное электроснабжение, Литве приходится брать энергию из России, а Россия в свою очередь берет ее с БелАЭС, отмечает собеседник Sputnik. "Сложно сказать, почему эта азбучная истина была недоступна литовским политикам, и они только сейчас задумались, что прописанные ими правила не действуют на электроэнергию", резюмирует он.

Напомним, на уходящей неделе возникла скандальная ситуация. Минэнерго Беларуси обвинило Литву в распространении фейков о БелАЭС , приведя данные с сайта литовского системного оператора Litgrid, где "черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси", которая равна нулю.

Такая реакция белорусской стороны последовала на заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса о том, что часть поступающей в Литву электроэнергии из третьих стран сейчас вырабатывается на Белорусской атомной станции и Литва уже заплатила за нее 4 млн евро .

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