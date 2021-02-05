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"Суслика видишь? А он есть": откуда в Литве "вдруг нашли" энергию с БелАЭС
05.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
При этом самым простым способом борьбы с перетоками электроэнергии с белорусской станции могло бы стать создание собственных генерирующих мощностей в Литве, а не попытки контролировать ее происхождение, отмечает собеседник Sputnik.
© AFP 2020 / HANDOUT
Любые процедуры некоего контроля электроэнергии "безумны по своей постановке, потому что вода все равно дырочку найдет", добавляет Анпилогов.
В то же время литовская сторона по-прежнему не учитывает, что других источников настолько надежной и легко помещаемой в литовский энергетический баланс энергии просто нет, отмечает специалист.
"Все эти кабели, линии электропередач, протянутые к Польше, в гораздо меньшей степени надежны. Когда Литва и Латвия в минувшем году проводили учения по отключению от российских энергосетей, и в этот момент у них трансбалтийские кабели оказались в неработоспособном состоянии, им пришлось познакомиться с таким явлением как блэкаут", ― рассказывает Анпилогов.
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Напомним, на уходящей неделе возникла скандальная ситуация. Минэнерго Беларуси обвинило Литву в распространении
Такая реакция белорусской стороны последовала на заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса о том, что часть поступающей в Литву электроэнергии из третьих стран сейчас вырабатывается на Белорусской атомной станции и Литва уже заплатила за нее
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Речь идет о перетоках энергии из российских сетей, которые без каких-либо запретов берут ее с БелАЭС, что стало неожиданным открытием для литовских политиков,...
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