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Бузова окунулась в "мир других мужчин" после расставания с бойфрендом
05.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ведущая Ольга Бузова снова вошла в список самых желанных и терпеливых красавиц российского шоу-бизнеса: об этом говорят комплименты ее коллег, ведущего Влада Кадони и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Партнер Бузовой по съемочной площадке в "Доме-2" Влад Кадони признался, что давно испытывает сексуальное влечение к певице. По словам ведущего, иногда они любят шутить о своем совместном будущем.
Подключился и давний друг Бузовой: Тимур Батрутдинов решил поддержать певицу после ее оговорки, что
Тайные воздыхатели ведущей также проявили себя: в своих сторис Бузова похвасталась большим количеством подарков, которые поклонники прислали ей после дня рождения.
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Экс-коллега по "Дому-2", шоумен из Comedy Club и тайные воздыхатели решили поддержать звезду. Некоторые из них не стали скрывать своих истинных намерений.
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