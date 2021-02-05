ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бузова окунулась в "мир других мужчин" после расставания с бойфрендом

05.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ведущая Ольга Бузова снова вошла в список самых желанных и терпеливых красавиц российского шоу-бизнеса: об этом говорят комплименты ее коллег, ведущего Влада Кадони и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

О разрыве с Манукяном Бузова объявила в свой день рождения: тогда звезда записала печальное видео в Instagram и рассказала о страшных вещах, которые блогер творил за закрытыми дверями. После этого певица попала в клинику, сменила имидж и полностью ушла в работу. Но это не мешает певице купаться во внимании других мужчин. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
Промывал мозги: экс-возлюбленная Давы предупредила Бузову об опасности

Партнер Бузовой по съемочной площадке в "Доме-2" Влад Кадони признался, что давно испытывает сексуальное влечение к певице. По словам ведущего, иногда они любят шутить о своем совместном будущем.

Подключился и давний друг Бузовой: Тимур Батрутдинов решил поддержать певицу после ее оговорки, что они "спали друзьями". Шоумен заявил, что Ольга - сильная женщина, способная вытерпеть все. А после намекнул на то, что ко Дню святого Валентина обязательно найдет себе девушку.

Тайные воздыхатели ведущей также проявили себя: в своих сторис Бузова похвасталась большим количеством подарков, которые поклонники прислали ей после дня рождения.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-коллега по "Дому-2", шоумен из Comedy Club и тайные воздыхатели решили поддержать звезду. Некоторые из них не стали скрывать своих истинных намерений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина упал с 17-го этажа на коляску с ребенком: оба погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by