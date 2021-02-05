Источник материала: Sputnik Беларусь

Ведущая Ольга Бузова снова вошла в список самых желанных и терпеливых красавиц российского шоу-бизнеса: об этом говорят комплименты ее коллег, ведущего Влада Кадони и резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

О разрыве с Манукяном Бузова объявила в свой день рождения: тогда звезда записала печальное видео в Instagram и рассказала о страшных вещах, которые блогер творил за закрытыми дверями. После этого певица попала в клинику, сменила имидж и полностью ушла в работу. Но это не мешает певице купаться во внимании других мужчин.

Партнер Бузовой по съемочной площадке в "Доме-2" Влад Кадони признался, что давно испытывает сексуальное влечение к певице. По словам ведущего, иногда они любят шутить о своем совместном будущем.

Подключился и давний друг Бузовой: Тимур Батрутдинов решил поддержать певицу после ее оговорки, что они "спали друзьями" . Шоумен заявил, что Ольга - сильная женщина, способная вытерпеть все. А после намекнул на то, что ко Дню святого Валентина обязательно найдет себе девушку.

Тайные воздыхатели ведущей также проявили себя: в своих сторис Бузова похвасталась большим количеством подарков, которые поклонники прислали ей после дня рождения.

Читайте также:

Бузова ответила на оскорбления матери экс-возлюбленного

матери экс-возлюбленного "Линдеманн решился?": Лободу с кольцом на пальце поздравили с помолвкой

Сладкий ребенок! Анна Курникова показала подросшую младшую дочку