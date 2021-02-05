Студентам приготовиться к возвращению на распределение домой: «Роль целевых направлений будет повышаться»

Источник материала: Onliner

Роль целевых направлений для обучения в вузах будет повышаться. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с представителями научной сферы, передает БЕЛТА. «Нам надо равномерно размещать по стране производительные силы», — сказал он.

— Мы сейчас очень сильно будем поднимать роль целевых направлений. Обязательно будем это делать. Нам очень важно, чтобы не только в Минске концентрировались (молодые специалисты. — Прим. БЕЛТА): закончили вуз и здесь где-то любыми судьбами закрепились. Нам надо равномерно размещать по стране производительные силы, — сказал Александр Лукашенко.

Причем самой главной производительной силой глава государства назвал учителей и преподавателей:

— Поэтому целевые направления будут приобретать очень серьезное значение.

По мнению Александра Лукашенко, также важно заниматься профориентацией учащихся, чтобы они еще в школе определялись со своей будущей профессией. Удачным примером здесь являются профильные классы педагогической направленности.

— На это стоит тратить деньги, потому что, если человек придет в вуз и спустя некоторое время поймет, что он не туда попал, а мы на него затратили огромные деньги, и нам придется потом его переучивать, это будет дороже стоить, — отметил Лукашенко. Также он подчеркнул важность практико-ориентированного обучения в вузах. Студентов к работе по своей будущей профессии надо привлекать уже со второго курса.